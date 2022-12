Brasil goleou Coreia do Sul antes da Copa do Mundo; relembre

O amistoso foi realizado no dia 2 de junho deste ano, no Estádio Sang-am de Seul, em Seul, na Coreia do Sul. Na ocasião, a equipe do técnico Tite venceu por 5 a 1

Líder do grupo G, a seleção brasileira encara a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Essa será a segunda vez que o Brasil enfrenta os coreanos em seis meses. O último encontro, no entanto, era um amistoso. Agora, vale uma vaga nas quartas do Mundial.

O amistoso foi realizado no dia 2 de junho deste ano, no Estádio Sang-am de Seul, em Seul, na Coreia do Sul. Na ocasião, a equipe do técnico Tite não teve dificuldades para vencer. A partida terminou 5 a 1 para os sul-americanos.

Richarlison abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. Os donos da casa até chegaram a empatar aos 31, com Hwang Ui-jo, mas a reação parou por aí. Aos 42, Neymar recolocou os visitantes na frente. Aos 12 do segundo tempo, o camisa 10 marcou mais um (ambos foram de pênalti). Coutinho e Gabriel Jesus fecharam a conta.

Tite mandou a campo: Weverton; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro (Fabinho); Fred (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá (Matheus Cunha), Raphinha (Gabriel Jesus) e Neymar (Philippe Coutinho); Richarlison (Vinicius Junior). Alisson, Léo Ortiz, Guilherme Arana, Alex Telles e Rodrygo não saíram do banco no amistoso.

Destes jogadores, apenas Léo Ortiz, Guilherme Arana, Matheus Cunha e Philippe Coutinho não foram convocados. Tanto o lateral esquerdo do Atlético-MG quanto o meia do Aston Villa foram vetados por lesão. Já Alex Telles e Gabriel Jesus foram chamados, mas foram cortados neste sábado, por contusão.

Em relação ao time titular do amistoso, o comandante fez algumas alterações pontuais. No gol, Alisson é titular absoluto e só não atuou em Seul para dar uma chance ao palmeirense. Na lateral direita, Danilo assumiu a titularidade. Dani Alves até foi convocado para a Copa, mas é reserva.

Já no meio de campo, Tite surpreendeu na estreia do Mundial, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, e sacou Fred para colocar Raphinha. Assim, o time foi montado no esquema 4-1-2-3. Já no segundo jogo, no triunfo de 1 a 0 sobre a Suíça, Neymar ficou de fora por lesão e, com isso, Fred voltou aos 11 iniciais.

Do outro lado, o técnico Paulo Bento escalou a Coreia do Sul com: Kim Seung-Gyu; Lee Yong (Jyang Woo-Yeong), Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won e Hong Chul; Hwang In-Beom, Jeong Woo-Yeong, Paik Seung-Ho (Kim Moon-Hwan) e Hwang Hee-Chang (Kwon Chang-Hoon); Son Heung-Min e Hwang Ui-Jo (Na Sang-Ho).

Desde o amistoso, a Seleção Brasileira entrou em campo mais seis vezes. Foram cinco vitórias e uma derrota. A Coreia do Sul, por sua vez, realizou mais 12 jogos, com sete triunfos, três igualdades e dois reveses.

Na Copa, o Brasil passou na liderança do grupo G, com seis pontos (vitórias de 2 a 0 sobre a Sérvia e 1 a 0 sobre a Suíça e derrota de 1 a 0 para Camarões). Os coreanos ficaram em segundo da chave H, com quatro pontos (triunfo de 1 a 0 sobre Portugal, empate de 0 a 0 com o Uruguai e revés de 3 a 2 para Gana).

Seis meses depois, portanto, as equipes voltam a se enfrentar, agora pelo Mundial do Catar. Apesar da goleada no amistoso, Thiago Silva fez questão de salientar a dificuldade do embate.

"Não podemos pensar que o jogo vai ser fácil, com um placar elástico como foi o amistoso. É Copa do Mundo. Eles passaram por um grupo muito difícil e tem todo o nosso respeito. Temos que respeitá-los e trabalhar da melhor maneira possível", analisou o zagueiro.

"A Coreia é um time que joga para frente, gosta de ter a bola. É minimizar o ímpeto dele para obtermos a classificação. Temos que trabalhar muito. Mas, mais uma vez, o jogo passado não tem nada a ver com essas oitavas de final da Copa do Mundo. Tenho certeza que será um jogo muito difícil, posso falar que estamos muito preparados também", completou.

A bola rola no gramado do Estádio 974, em Doha, no Catar, a partir das 16 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 4.

