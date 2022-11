Estreia do Brasil na Copa: reação em Fortaleza e no País | AO VIVO

Confira ao vivo e em tempo real a cobertura completa da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar

A estreia da Seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 acontece hoje, quinta-feira, 24 de novembro (24/11), às 16 horas (horário de Brasília), em uma disputa contra a Sérvia, no Lusail Stadium.

Acompanhe a partir das 14 horas, ao vivo e em tempo real, todas as notícias do dia do jogo de estreia do Brasil em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar.

Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022

O confronto marca o último dia com estreias de seleções na Copa do Mundo 2022. Sendo assim, a partir desta sexta-feira (25/11), os times passam a disputar a segunda rodada da primeira fase.

Brasil x Sérvia

Data: 24 de novembro



Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Transmissão ao vivo: TV Globo, SporTV, ge.com, Globoplay, CazéTV (YouTube) e FIFA+

