Jogo do Brasil na Copa? Turistas aproveitam Beira-Mar de Fortaleza e ignoram seleção

Na Beira-Mar, turistas ignoraram a estreia da Canarinho nesta quinta-feira, 24, para aproveitar o dia no cartão-postal da capital cearense

Os jogos do Brasil em Copa do Mundo costumam reunir milhares de torcedores em bares e restaurantes de Fortaleza. Entretanto, nem todos são atraídos pela seleção. Na Beira-Mar, turistas ignoraram a estreia da Canarinho nesta quinta-feira, 24, para aproveitar o dia no cartão-postal da capital cearense.

De férias em Fortaleza, uma família de Santa Catarina decidiu aproveitar esta quinta-feira para conhecer a capital cearense enquanto o Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar. "A gente preferiu ver o máximo de pontos turísticos do que um jogo", disse Emanuel da Silva, 29, promotor de vendas.

Os amigos Bárbara Costa, 25, e Flávio Abreu, 30, também decidiram não assistir à estreia do Brasil na copa. Os dois são turistas de São Luís-MA e passarão três dias em Fortaleza. "A gente até ia assistir no hotel, mas achamos melhor vir à praia". No entanto, Bárbara torce que o Brasil avance na competição para que possa assistir os próximos jogos.

As estudantes Lorena Chaves, 23, e Gabriela Neves, 22, preferiram usar o tempo livre desta tarde para aproveitar a praia na Beira-Mar. "A gente quis aproveitar a liberação mais cedo do trabalho, aproveitar o dia de alguma forma", disse Lorena. As duas dizem não se importar muito com futebol.

Com informações da repórter Alexia Vieira

