Ex-Fortaleza, Marinho está de volta ao Vitória depois de 10 anos

Ex-Fortaleza, Marinho está de volta ao Vitória depois de 10 anosAtacante de 35 anos acertou retorno ao clube rubro-negro após negociação rápida e presença entre os torcedores no Barradão
O Vitória confirmou oficialmente nesta terça-feira, 27, o retorno do atacante Marinho ao elenco para a temporada de 2026 após 10 anos da primeira passagem. Ele assina contrato válido até o fim do ano. A negociação acelerou depois que o atacante foi visto no meio da torcida no clássico Ba-Vi no Barradão, o que reforçou a ligação entre atleta e clube e impulsionou as conversas.
Experiente e com forte identificação com o rubro-negro, Marinho chega a Salvador livre no mercado desde o encerramento do vínculo com o Fortaleza ao término de 2025 e receberá uma proposta que inclui salário fixo e bônus por desempenho ao longo das competições programadas para o Leão da Barra. No Tricolor, Marinho disputou 110 jogos, marcou 16 gols e 12 assistências.
O anúncio oficial pelo clube, inclusive, contou com uma ação criativa nas redes sociais. O atacante apareceu fantasiado de Homem-Aranha — referência à sua imagem popular — integrando a campanha de engajamento com os torcedores e evidenciando o clima de expectativa em torno de sua volta.
A primeira passagem pelo Vitória foi marcante na carreira do jogador. Em 2016, o atacante foi o principal destaque da equipe e artilheiro com 21 gols, comandando a arrancada do Rubro-Negro pela permanência na Série A. No ano seguinte, Marinho foi negociado ao futebol chinês por R$ 17 milhões, se tornando a maior venda do futebol nordestino na época.