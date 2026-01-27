Ex-Fortaleza, Marinho está de volta ao Vitória depois de 10 anos

O Vitória confirmou oficialmente nesta terça-feira, 27, o retorno do atacante Marinho ao elenco para a temporada de 2026 após 10 anos da primeira passagem. Ele assina contrato válido até o fim do ano. A negociação acelerou depois que o atacante foi visto no meio da torcida no clássico Ba-Vi no Barradão, o que reforçou a ligação entre atleta e clube e impulsionou as conversas.

Experiente e com forte identificação com o rubro-negro, Marinho chega a Salvador livre no mercado desde o encerramento do vínculo com o Fortaleza ao término de 2025 e receberá uma proposta que inclui salário fixo e bônus por desempenho ao longo das competições programadas para o Leão da Barra. No Tricolor, Marinho disputou 110 jogos, marcou 16 gols e 12 assistências.

