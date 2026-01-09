Paulistão 2026: formato, onde assistir e como chegam os favoritos

Estadual dessa temporada será disputado em formato semelhante ao da Champions League. Além disso, terá 12 em vez de 15 datas

Graças à mudança no calendário do futebol brasileiro promovida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a competição estadual teve de se adaptar à redução no número de datas. Agora, a competição que antes tinha 15 datas terá 12 – uma a mais que os demais estaduais do país – e dividirá as atenções com o Brasileirão a partir do dia 28 de janeiro.

O Paulistão 2026 começa neste final de semana com novo formato , inspirado no principal torneio de clubes do mundo, a Uefa Champions League.

No domingo, 11, é a vez de Corinthians e São Paulo iniciarem sua trajetória na competição. O Timão recebe a Ponte Preta em reedição da final de 2019, às 16 horas (de Brasília).

No mesmo dia, Santos e Palmeiras estreiam pelo torneio. O Peixe encara o Novorizontino em casa, às 16 horas (de Brasília); O Verdão, por sua vez, visita a Portuguesa, às 20h30min (de Brasília).

O jogo que abre a disputa do campeonato será entre São Bernardo e Capivariano, no sábado, 10, às 15 horas (de Brasília) no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

O Campeonato Paulista de 2026 será disputado em formato inédito: no lugar da tradicional fase de grupos, adotada desde 2014, ou do formato “todos contra todos”, a competição acontecerá em formato semelhante ao da Champions League.

A seguir, veja as principais informações do Paulistão 2026 e como os principais candidatos ao título chegam para a disputa.

Já o Tricolor enfrenta o Mirassol fora de casa, às 20h30min (de Brasília).

Assim, os jogos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão confirmados na primeira fase, bem como o Dérbi Campineiro entre Ponte Preta e Guarani.

O nível de cada equipe não foi o único critério par distribuição dos potes. A possibilidade de garantir todos os clássicos possíveis na primeira fase também influenciou a escolha pelo formato.

Nele, cada equipe joga oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora. A definição dos adversários de cada time veio por sorteio, baseado no ranqueamento dos clubes. Portanto, nem todos os times enfrentam os mesmos adversários.

Os dois piores times dessa primeira fase caem para a Série A2 no ano seguinte.

A classificação do torneio será definida por meio de uma tabela de pontos corridos. Os oito primeiros colocados avançam às quartas de final, na qual os times de melhor classificação enfrentam os de pior classificados – ou seja, 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

A fase mata-mata acontece em jogos únicos até semifinal. Os times de melhor campanha tem a vantagem do mando de campo. Em caso de empate, disputas de pênaltis definirão os classificados. A decisão do torneio acontece em duas partidas, marcadas para os dias 4 e 8 de março, diferentemente de outros estaduais.

A CBF, que definiu a duração máxima de 11 datas para todos os estaduais, autorizou a mudança.

Onde assistir o Paulistão 2026

O Paulistão 2026 terá ampla cobertura, com jogos distribuídos em várias emissoras e plataformas.

A HBO Max transmitirá todos os jogos da competição no streaming, com produção da TNT Sports. Por isso, a TNT também exibirá algumas das partidas da competição no seu canal de TV à cabo.

Na TV aberta, a Record segue como detentora dos direitos de transmissão, assim como a CazéTV, que exibirá partidas de graça no YouTube.

Premiação do Paulistão 2026

A Federação Paulista de Futebol (FPF) não divulgou o valor da premiação do Paulistão 2026. Na temporada 2025, o Corinthians, campeão do torneio, ficou com R$ 5 milhões por vencer a final.

O Palmeiras, vice-campeão, levou para casa cerca de R$ 1,6 milhão. O terceiro colocado, São Paulo, ficou com aproximadamente R$ 1,08 milhão, enquanto o Santos, quarto colocado, faturou cerca de R$ 850 mil. Vale lembrar que as quatro equipes ainda ganharam R$ 44 milhões só pela participação no torneio.

As demais equipes que não foram rebaixadas levaram prêmios por desempenho que variam entre R$ 100 mil e R$ 500 mil. Para a atual temporada, há a expectativa que os valores reduzam graças à diminuição total no número de jogos.

Como chega o Corinthians para o Paulistão

Os atuais campeões disputam a competição na condição de time paulista mais bem-sucedido da última temporada. Isso porque o clube faturou não apenas o último estadual após vencer o Palmeiras, maior rival, na decisão, mas também pela conquista da Copa do Brasil no jogo que encerrou a temporada 2025 do futebol brasileiro.

Em comparação ao ano passado, a principal diferença está no banco de reservas: no lugar de Ramón Díaz, comandante do 31º título alvinegro na competição, está Dorival Júnior.

O técnico possui uma história de sucesso no torneio, com dois títulos (2010 e 2016, ambos pelo Santos) e um vice-campeonato pelo São Caetano (2007).

Dentro de campo, o destaque vai para o trio Garro-Yuri Alberto e Memphis Depay – batizado de “GYM”. Entretanto, o argentino não estará à disposição da equipe no início da temporada. Isso porque o meia passou por uma cirurgia no punho esquerdo e precisará de, pelo menos, três semanas para se recuperar.

Chegadas do Corinthians: o Corinthians está punido com transfer ban da Fifa e ainda não pode inscrever jogadores. Porém, o clube deve derrubar a punição nos próximos dias e se movimentar no mercado.

o Corinthians está punido com transfer ban da Fifa e ainda não pode inscrever jogadores. Porém, o clube deve derrubar a punição nos próximos dias e se movimentar no mercado. Saídas do Corinthians: Ángel Romero (fim de contrato), Talles Magno (fim do empréstimo junto ao New York City, dos Estados Unidos), Fagner (rescisão amigável), Félix Torres (emprestado ao Internacional) e Maycon (fim do empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia).

Como chega o Palmeiras para o Paulistão

O Verdão é o segundo maior vencedor do torneio, com 26 títulos, e atual vice-campeão da competição. Entretanto, o time já começa a temporada sob pressão – ao menos externamente – pela falta de títulos em 2025, ano em que o clube investiu cerca de R$ 700 milhões em reforços.

Para reverter a decepção, o Verdão conta com um bom trabalho de Abel Ferreira, tricampeão do torneio (2022, 2023 e 2024) e finalista de todas as cinco edições que disputou (desde 2021). O técnico renovou contrato por mais dois anos com o clube e, apesar das críticas, acredita que pode levar o Palmeiras novamente ao caminho dos títulos.

Em campo, o time manteve a base da última temporada e inicia a competição com apenas um reforço: o volante Marlon freitas, apresentado na última quinta-feira, 8. O jogador, inclusive, já atuou em jogo treino realizado durante a semana e pode estrear na primeira rodada da competição.

Chegadas do Palmeiras: Marlon Freitas (contratado do Botafogo).

Marlon Freitas (contratado do Botafogo). Saídas do Palmeiras: Anibal Moreno (vendido para o River Plate, da Argentina), Micael (emprestado ao Inter Miami, dos Estados Unidos).

Como chega o Santos para o Paulistão

Após se livrar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão 2025, o Peixe tenta retomar o caminho da estabilidade – e por que não dos títulos? – com a disputa do Paulistão.

O Peixe é o terceiro time com mais taças do torneio ao lado do São Paulo (22 conquistas). Porém, ao mesmo tempo, é a equipe grande que vive maior jejum: não vence o torneio desde 2016.

A expectativa fica por parte do trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda, de grande trabalho no Fortaleza e que chegou ao Santos na reta final da última temporada. E para desenvolver suas ideias de jogo, o argentino ganhou um reforço de peso: o centroavante Gabigol, que volta ao clube da Vila Belmiro após sete anos.

O centroavante já se colocou à disposição para atuar na estreia do Alvinegro, mas a dupla de ataque com Neymar vai demorar um pouco mais para ser feita.

Isso porque o camisa 10 do Peixe se recupera de cirurgia no menisco do joelho direito e deve retornar apenas em fevereiro, para a segunda metade do Paulistão.

Chegadas do Santos: Gabigol (contratado do Cruzeiro).

Gabigol (contratado do Cruzeiro). Saídas do Santos: Nonato (comprado pelo Fluminense), Luisão (emprestado ao Goiás), Andrey Quintino (emprestado ao Confiança-SE), João Fernandes (emprestado ao Confiança-SE), Guilherme (vendido ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos), Vinicius Zanocelo (comprado pelo Ceará).

Como chega o São Paulo para o Paulistão

Nas últimas semanas, o Tricolor dominou o noticiário mais com acontecimentos extracampo do que com notícias sobre o time de futebol. Isso porque uma investigação da Polícia Civil levantou suspeita sobre movimentações financeiras feitas na conta bancária do clube.

Em paralelo, outra investigação apura movimentações feitas na conta bancária do presidente do São Paulo, Julio Casares. Em paralelo, uma reformulação profunda foi feita no departamento de saúde do clube, com a contratação de 12 novos funcionários.

Dentro de campo, o Tricolor mais dispensou atletas do que contratou. Ao todo, foram 11 saídas e apenas três chegadas para o elenco do técnico Hernán Crespo. Problemas financeiros do clube são a principal causa dessa dificuldade em contratar. Isso porque o clube busca jogadores que cheguem ao Morumbi sem custos ou em fim de contrato.

Chegadas do São Paulo: Danielzinho (contratado do Mirassol), Carlos Coronel (contratado do New York Red Bulls, dos Estados Unidos) e Lucas Ramon (tem pré-contrato assinado e chega em maio; o Tricolor tenta liberação antecipada junto ao Mirassol).

Danielzinho (contratado do Mirassol), Carlos Coronel (contratado do New York Red Bulls, dos Estados Unidos) e Lucas Ramon (tem pré-contrato assinado e chega em maio; o Tricolor tenta liberação antecipada junto ao Mirassol). Saídas do São Paulo: Maílton (emprestado ao Fortaleza), Erick (comprado pelo Vitória), Moreira (emprestado ao Porto, de Portugal), Dinenno (fim de contrato), Luiz Gustavo (fim de contrato), Rigoni (fim de contrato), Leandro (fim de contrato), Iba Ly (emprestado ao Juventude), Jandrei (emprestado ao Juventude), Patryck Lanza (emprestado ao Juventude) e Matheus Belém (emprestado ao Camboriú-SC).

Destaques do interior

Mirassol: time sensação do último Brasileirão, o Leão corre por fora na briga pelo título. A permanência do técnico Rafael Guanaes, responsável pela organização de um time envolvente e competitivo, é um trunfo da equipe. Entretanto, o clube do interior sofreu com a saída de 14 jogadores. Do mesmo modo, doze novos nomes chegaram para repor as lacunas no elenco.

time sensação do último Brasileirão, o Leão corre por fora na briga pelo título. A permanência do técnico Rafael Guanaes, responsável pela organização de um time envolvente e competitivo, é um trunfo da equipe. Entretanto, o clube do interior sofreu com a saída de 14 jogadores. Do mesmo modo, doze novos nomes chegaram para repor as lacunas no elenco. Red Bull Bragantino: O clube de Bragança Paulista entra na disputa sob o comando de um técnico mais experiente que em edições anteriores. Trata-se de Vagner Mancini, que carrega no currículo passagem por equipes como Corinthians, São Paulo e Santos. O clube já levantou o troféu do torneio em 1990, mas tenta romper a barreira das semifinais da competição pela primeira vez desde que foi comprada pela marca de energéticos.

O clube de Bragança Paulista entra na disputa sob o comando de um técnico mais experiente que em edições anteriores. Trata-se de Vagner Mancini, que carrega no currículo passagem por equipes como Corinthians, São Paulo e Santos. O clube já levantou o troféu do torneio em 1990, mas tenta romper a barreira das semifinais da competição pela primeira vez desde que foi comprada pela marca de energéticos. Primavera: Caçula do Paulistão 2026, o Primavera de Indaiatuba disputará a competição pela primeira vez em 99 anos de história. O técnico da equipe é o ex-atacante Rafael Marques, que tem passagens de destaque em Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo, e terá sua primeira experiência à frente de uma equipe.

Jogos da primeira rodada do Paulistão 2026