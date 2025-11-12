Disney+ remove ESPN dos planos mais baratos no Brasil

Mudança entra em vigor em 11 de dezembro e limita o acesso às transmissões esportivas de quem assina o plano mais caro da plataforma / Crédito: Jogada 10

A Disney+ anunciou uma reformulação em sua oferta de assinaturas no Brasil. A partir de 11 de dezembro, os canais ESPN e ESPN3 deixarão de fazer parte dos planos Padrão e Padrão com anúncios, permanecendo exclusivos para os assinantes do plano Premium. A alteração reduz o alcance do conteúdo esportivo ao vivo. Como a Premier League, La Liga, NBA, NFL, torneios de tênis e MMA.