Disney+ remove ESPN dos planos mais baratos no Brasil

Disney+ corta canais ESPN dos planos mais acessíveis a partir de dezembroMudança entra em vigor em 11 de dezembro e limita o acesso às transmissões esportivas de quem assina o plano mais caro da plataforma
A Disney+ anunciou uma reformulação em sua oferta de assinaturas no Brasil. A partir de 11 de dezembro, os canais ESPN e ESPN3 deixarão de fazer parte dos planos Padrão e Padrão com anúncios, permanecendo exclusivos para os assinantes do plano Premium.
A alteração reduz o alcance do conteúdo esportivo ao vivo. Como a Premier League, La Liga, NBA, NFL, torneios de tênis e MMA.
Nos planos mais baratos, o público continuará tendo acesso ao catálogo sob demanda. Porém, sem as transmissões em tempo real nem os programas tradicionais da ESPN.
Ajuste para o perfil do consumo do assinante
Em nota, a empresa explicou que a mudança tem como objetivo “ajustar a experiência de acordo com o perfil de consumo do assinante” e oferecer opções “mais adequadas ao uso individual”.
Os novos valores, inclusive, foram confirmados pela plataforma.
O plano Padrão com anúncios custará R$ 27,99/mês, o Padrão sairá por R$ 46,90/mês, e o Premium, que garante o conteúdo completo, terá mensalidade de R$ 66,90.
Há também versões anuais com desconto — R$ 393,90 para o Padrão e R$ 561,90 para o Premium.
A Disney+ já começou a avisar os usuários por e-mail e atualizou as informações na Central de Ajuda. A partir da data de vigência, somente quem estiver no plano Premium poderá acompanhar as transmissões esportivas da ESPN dentro da plataforma.
