Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cazé TV contrata comentarista, que acumulará outras funções no projeto

Cazé TV contrata comentarista, que acumulará outras funções no projeto

Profissional também será apresentador, escritor e também contribuirá como publicitário em campanhas de marketing do canal
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O comunicador Lucca Bopp passará a integrar a equipe de transmissões da Cazé TV tanto em programas como também em jogos. O canal lhe contratou, a princípio, como comentarista, mas também desempenhará outras funções. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (2), segundo informou o jornalista Gabriel Vaquer, da Coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”. A estreia do profissional ocorrerá nesta quarta (3), ao participar da atração diária “Central CazéTV”.

Lucca passou a despertar a atenção do projeto pelo seu desempenho de destaque em seu podcast de entrevistas “Boppismo”, que é exibido no YouTube. Antes do convite para integrar em definitivo o projeto, ele somava participações pontuais em transmissões da emissora.

O comunicador também já atuou como comentarista em jogos que foram transmitidos pelos serviços de streaming Paramount + e Paulistão Play. No começo de 2025, em algumas ocasiões, Lucca também apresentou a atração “Opinião Placar”, da “Revista Placar”.

Assim, pela sua experiência, ele também exercerá a função de apresentador em alguns programas da Cazé TV. Além disso, há um acordo para que Bopp ajude como escritor e publicitário em campanhas de marketing do projeto.

Globo tenta fechar com narrador da Cazé TV

Globo segue em movimentação para compor o seu elenco de funcionários para o seu novo projeto esportivo, o GE TV. Inclusive, o principal grupo de comunicação do Brasil fez uma investida audaciosa ao tentar tirar um integrante da Cazé TV. De acordo com o próprio streamer Casimirio Miguel, a emissora da família Marinho tentou a contratação do narrador Luís Felipe Freitas.

A Globo demonstra que fará investimento forte para se tornar uma concorrente à altura da Cazé TV. Prova disso é que teve êxito em convencer profissionais com prestígio de outros canais concorrentes, especialmente do ramo esportivo. Entre eles, a jornalista e apresentadora Mariana Spinelli, que estava na ESPN. Além disso, o grupo de comunicação também tirou dois dos principais nomes que tinham longa passagem pela TNT Sports. No caso, o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar