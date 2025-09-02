Cazé TV contrata comentarista, que acumulará outras funções no projeto

Profissional também será apresentador, escritor e também contribuirá como publicitário em campanhas de marketing do canal / Crédito: Jogada 10

O comunicador Lucca Bopp passará a integrar a equipe de transmissões da Cazé TV tanto em programas como também em jogos. O canal lhe contratou, a princípio, como comentarista, mas também desempenhará outras funções. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (2), segundo informou o jornalista Gabriel Vaquer, da Coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”. A estreia do profissional ocorrerá nesta quarta (3), ao participar da atração diária “Central CazéTV”. Lucca passou a despertar a atenção do projeto pelo seu desempenho de destaque em seu podcast de entrevistas “Boppismo”, que é exibido no YouTube. Antes do convite para integrar em definitivo o projeto, ele somava participações pontuais em transmissões da emissora.

O comunicador também já atuou como comentarista em jogos que foram transmitidos pelos serviços de streaming Paramount + e Paulistão Play. No começo de 2025, em algumas ocasiões, Lucca também apresentou a atração “Opinião Placar”, da “Revista Placar”. Assim, pela sua experiência, ele também exercerá a função de apresentador em alguns programas da Cazé TV. Além disso, há um acordo para que Bopp ajude como escritor e publicitário em campanhas de marketing do projeto. Globo tenta fechar com narrador da Cazé TV A Globo segue em movimentação para compor o seu elenco de funcionários para o seu novo projeto esportivo, o GE TV. Inclusive, o principal grupo de comunicação do Brasil fez uma investida audaciosa ao tentar tirar um integrante da Cazé TV. De acordo com o próprio streamer Casimirio Miguel, a emissora da família Marinho tentou a contratação do narrador Luís Felipe Freitas.