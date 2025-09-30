ESPN bate recorde da TV paga em 2025 com Estudiantes x Flamengo

Transmissão de jogo da Libertadores chega a 6,5 milhões de pessoas, na última quinta, e se torna a terceira maior da história do canal / Crédito: Jogada 10

A ESPN alcançou números expressivos na última quinta-feira (25) com a transmissão de Estudiantes (ARG) x Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores 2025. A partida foi a maior audiência do ano na TV paga e a terceira maior da história da emissora, atrás apenas de Palmeiras x Grêmio (2019) e Palmeiras x Boca Juniors (2023). De acordo com dados da Kantar Instar, mais de 6,5 milhões de pessoas acompanharam a transmissão. No comparativo com a concorrência, a ESPN obteve ainda um desempenho 21 vezes superior ao segundo lugar. Assim, reforça ainda mais liderança da emissora na cobertura da Libertadores.