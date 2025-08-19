Cazé TV x GE TV: Casimiro Miguel aponta favorecido em ‘guerra’ esportiva digital

O canal da Globo seguirá um padrão símil ao da já consagrada emissora do streamer, com mais de 22 milhões de inscritos no Youtube / Crédito: Jogada 10

A disputa pelo espaço das transmissões esportivas digitais ganhou tempero especial com a criação da GE TV, novo projeto da Globo no Youtube. Concorrente claro da Cazé TV, o canal virou pauta na live mais recente de Casimiro Miguel. O streamer definiu o antagonismo como inevitável e antecipou o clima da emissora já consagrada diante desta nova fase. Na avaliação de Casimiro, a concorrência traz benefícios evidentes ao espectador — apontado por ele como principal beneficiado com o movimento. Ele reforçou a importância do modelo aberto digital no contexto atual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Movimento bom, né, mano? Eu acho legal. Eu acredito nesse modelo de levar jogos de graça pro YouTube. Uma concorrência forte, mas quem ganha é o público”, e completou com uma provocação: “Fico feliz, fico feliz de estarem homenageando a Cazé TV. Eu achei que eles iam fazer esse movimento antes, cara. Mas… demoraram bastante”. Chapéu na Cazé TV? Em meio às provocações em tom descontraído, Casimiro revelou que a Globo tentou contratar alguns de seus medalhões. Mas não tiveram sucesso na investida e seguiram no mercado em busca de nomes potenciais. “Criaram um canal pra concorrer com a gente e tentaram contratar pessoas da Cazé TV. Não conseguiram ninguém. Agora vai ser uma porradaria do caral**, mas boa pra galera da internet, que vai ter conteúdo gratuito”.