Cazé TV x GE TV: Casimiro Miguel aponta favorecido em ‘guerra’ esportiva digital

Cazé TV x GE TV: Casimiro Miguel aponta favorecido em ‘guerra’ esportiva digitalO canal da Globo seguirá um padrão símil ao da já consagrada emissora do streamer, com mais de 22 milhões de inscritos no Youtube
A disputa pelo espaço das transmissões esportivas digitais ganhou tempero especial com a criação da GE TV, novo projeto da Globo no Youtube. Concorrente claro da Cazé TV, o canal virou pauta na live mais recente de Casimiro Miguel. O streamer definiu o antagonismo como inevitável e antecipou o clima da emissora já consagrada diante desta nova fase.
Na avaliação de Casimiro, a concorrência traz benefícios evidentes ao espectador — apontado por ele como principal beneficiado com o movimento. Ele reforçou a importância do modelo aberto digital no contexto atual.
“Movimento bom, né, mano? Eu acho legal. Eu acredito nesse modelo de levar jogos de graça pro YouTube. Uma concorrência forte, mas quem ganha é o público”, e completou com uma provocação:
“Fico feliz, fico feliz de estarem homenageando a Cazé TV. Eu achei que eles iam fazer esse movimento antes, cara. Mas… demoraram bastante”.
Chapéu na Cazé TV?
Em meio às provocações em tom descontraído, Casimiro revelou que a Globo tentou contratar alguns de seus medalhões. Mas não tiveram sucesso na investida e seguiram no mercado em busca de nomes potenciais.
“Criaram um canal pra concorrer com a gente e tentaram contratar pessoas da Cazé TV. Não conseguiram ninguém. Agora vai ser uma porradaria do caral**, mas boa pra galera da internet, que vai ter conteúdo gratuito”.
Após ler uma mensagem no chat, revelou: “Sem grana eles não estão, né? Pagando a multa de geral. Tentaram pagar a multa de Luís Felipe Freitas, pô. É porque tem coisas que o dinheiro não compra, irmão. Mas que tentaram, tentaram”.
Casimiro afirmando que a Globo tentou tirar o narrador Luís Felipe Freitas da CazéTV e levar para a GE TV.