Narrador sofre AVC antes de jogo entre Bahia e Flamengo pela Copa do Brasil

O locutor foi levado ao Hospital da Bahia, onde foi observado e internado. Segundo informação do Bahia Notícias, o comunicador está em bom estado, apesar do susto. João passou por alguns exames horas após o acontecido.

Duelo na Copa do Brasil

Em campo, o Bahia encarou o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024. Em uma Fonte Nova lotada, o tricolor baiano se impôs e criou chances de gol logo no começo do embate.

Contudo, nem as 17 finalizações, nem os 63% de posse de bola foram suficientes para dar a vantagem para o Esquadrão no jogo de volta, no Maracanã. Em uma jogada de escanteio, aos 50 minutos, Bruno Henrique subiu e cabeceou no meio da zaga do Bahia para marcar o primeiro e o único gol da partida, decretando a vitória por 1 a 0 para o Flamengo.