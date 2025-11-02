Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense Manoel Messias vence etapa do Chile da Copa do Mundo de Triatlo

O atleta cearense alcançou a linha de chegada em um tempo de 49:38 neste domingo, 2, em Viña del Mar, no Chile
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
O triatleta cearense Manoel Messias conquistou neste domingo, 2, a etapa de Viña del Mar, no Chile, da Copa do Mundo de Triatlo. A vitória veio após uma prova emocionante, que ele finalizou com o tempo de 49 minutos e 38 segundos, apenas um segundo à frente do segundo colocado, o português João Nuno Batista.

O triunfo foi selado graças a um sprint espetacular nos momentos finais da prova, quando o brasileiro conseguiu avançar da terceira para a primeira colocação. 

A etapa de Viña del Mar é disputada no formato sprint, que consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Messias terminou a natação na 25ª posição, mas rapidamente se recuperou.

Na transição para o ciclismo, conseguiu se juntar ao segundo pelotão, a apenas 19 segundos do líder. Foi na corrida, a parte mais decisiva, que o cearense demonstrou sua força: ele conseguiu se manter nas primeiras colocações e, nos minutos finais, superou o português João Nuno e o espanhol David Cantero, garantindo o primeiro lugar.

Segundo título mundial de Manoel Messias no Chile

Não é a primeira vez que Manoel Messias triunfa no litoral chileno. Ele já havia vencido a mesma etapa em Viña del Mar em 2023. Em 2024, ele também garantiu o título em Brasília. Após a vitória, o triatleta celebrou mais um pódio no Chile.

"Parece que gosto de vencer em solo chileno. Estou contente com a segunda vitória em Viña del Mar. Para falar a verdade, ainda não acredito que ganhei, porque tinham atletas muito bons à frente. Foi um esforço muito grande na primeira volta para alcançá-los. Consegui estabilizar na segunda volta e dar tudo no fim", destacou.

