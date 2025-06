Dupla decisiva do Flamengo treina na véspera do duelo com o Chelsea

O Flamengo realizou, nesta quinta-feira (19), o último treino antes do duelo com o Chelsea, da Inglaterra, que acontece nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pelo Mundial de Clubes. Assim, a equipe contou com os retornos de Arrascaeta e Luiz Araújo, preservados no dia anterior, na Universidade de Stockton, em Atlantic City. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, havia uma preocupação, visto que o camisa 10 publicou uma foto nas redes sociais em que aparece com gelo no joelho direito. Entretanto, participou normalmente da atividade e deve estar em campo diante dos Blues, pela 2ª rodada do Grupo D do torneio da Fifa.