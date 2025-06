Jorginho celebra estreia pelo Flamengo: ‘Me senti à vontade’

Com boa aplicação tática e defensiva, o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0, nesta segunda-feira (16), pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Estreante da noite e com uma assistência, Jorginho destacou a vitória rubro-negra e seu primeiro jogo com a camisa do clube carioca. O volante, aliás, foi o único reforço do clube para a disputa internacional.

“Já me senti muito bem. A minha primeira impressão é de um grupo maravilhoso de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de que agora. Acredito que nós vemos o futebol e as minhas características, elas se encaixam bem. Desde aqui podemos ficar com a frente, é lógico que tem muito pra trabalhar e encaixar cada vez mais. Mas eu tô muito feliz pelo primeiro jogo e eu me senti muito à vontade. Tudo que acontece com certeza não depende só de mim, mas da disponibilidade dos companheiros. E essa questão de estar dentro do final já falado é uma característica minha, que eu sou bem da equipe, e faço de coração, mas só pra ajudar. E a receptividade deles foi muito boa”, destacou Jorginho em entrevista ao Sportv.