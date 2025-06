Filipe Luís aprova atuação do Flamengo no Mundial: ‘Grande vitória’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís admitiu que sua equipe diminuiu o ritmo após abrir o placar contra o Espérance, em jogo válido pelo Mundial de Clubes que acabou em 2 a 0. No entanto, o treinador fez questão de elogiar a postura do time dentro dos 90 minutos e aprovou a atuação nesta segunda-feira (16), pela primeira rodada do grupo D da competição.

“Foi difícil. No início, eu acho que a gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo com posse de bola, mas depois que a gente fez o gol, a gente diminuiu um pouco e isso nos custou um pouco do nosso tempo de bola. No segundo tempo, a gente conseguiu fazer o segundo gol, foi uma grande vitória. Vamos pensar agora no Chelsea, é um grupo difícil, mas estamos satisfeitos. A gente sempre quer jogar para a frente e rápido, mas às vezes os jogadores ficam mais lentos um pouco durante o jogo e rápidos quando querem. Eles escolhem fazer isso às vezes, mas acho que foi um bom jogo”, declarou o treinador rubro-negro.