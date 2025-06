Arrascaeta destaca ‘paciência’ em vitória do Flamengo e projeta duelo ‘pegado’ contra Chelsea

Uruguaio abriu o placar no triunfo por 2 a 0 sobre o Espérance, nesta segunda-feira, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes

De forma segura, o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0, nesta segunda-feira (16), pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, na Filadélfia. Autor do primeiro gol da partida e eleito melhor do jogo pela Fifa, Arrascaeta destacou a paciência do time para achar os espaços e concretizar o resultado positivo.

“Um jogo que a gente principalmente teve paciência, porque eles se fecharam muito bem. Tinha umas marcas individuais que nos atrapalhavam por um momento para chegar na linha de fundo, mas quando a gente rompeu essas linhas a gente fez a diferença e fomos felizes”, disse ao Sportv.