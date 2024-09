Justiça decreta prisão de Anderson, ex-Grêmio, Inter e United

Com passagem por Grêmio, Inter, Porto e Manchester United, Anderson teve prisão decretada por não pagamento de pensão alimentícia pela Justiça do Rio Grande do Sul. O ex-jogador tem deve mais de R$ 300 mil. A informação foi da GZH.

A prisão deve ter prazo de 30 dias. Se não houver vaga no regime fechado, a pena deve ser no regime semiaberto. Se Anderson pagar a dívida, o ex-jogador não pode ser preso.

Carreira de Anderson

Anderson, aliás, teve uma carreira promissora, passando por grandes clubes do futebol mundial. Com início no Grêmio, o meia ganhou destaque internacional ao reforçar Porto, de Portugal, e posteriormente pelo Manchester United, onde conquistou vários títulos, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA. No entanto, o auge de sua carreira no futebol europeu foi rápido por causa de uma sequência de lesões e perda de rendimento.

Os últimos anos de Anderson fora dos gramados passou por problemas judiciais e financeiros. Em 2021, o ex-jogador também estava envolvido em um escândalo de desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro em operações com criptomoedas, sendo um dos oito denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.