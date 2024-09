Vasco pode entrar em lista seleta em quesito na Copa do Brasil; saiba

A partida desta quarta-feira (11) contra o Athletico pela Copa do Brasil vale e muito para o Vasco. Não só pelos R$ 9,45 milhões que a CBF concederá ao classificado para a semifinal. Mas, também, pela chance de seguir vivo pelo título e de, então, entrar em uma seleta lista da competição.

Afinal, o Vasco é atualmente o sexto maior semifinalista da Copa do Brasil, com oito participações. Assim, caso conquiste a vaga diante do Furacão, subirá no ranking dos maiores semifinalistas do tradicional torneio, que existe desde 1989.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Diretor explica movimentação do Vasco no mercado: ‘Ter responsabilidade’