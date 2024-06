Ucrânia aplica virada para cima da Eslováquia e embola Grupo E da Euro

Eslovacos abrem 1 a 0 logo no começo da partida, mas levam a virada no segundo tempo de jogo

Eslováquia e Ucrânia fizeram jogo excelente na manhã desta sexta-feira, 21/6, pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa. Em Dusseldorf, na Espirit Arena, as equipes buscaram sempre o gol. Para a Eslováquia, que venceu na estreia, uma vitória valeria a classificação às oitavas. Para os ucranianos, que vinham de derrota, a manutenção da chance de avançarem de fase.

No fim, deu Ucrânia, de virada, 2 a 1. Os eslovacos abriram o placar no primeiro tempo com Schranz, mas Shaparenko empatou no início da etapa final. Aos 35 minutos, Yaremchuk fez o gol da virada ucraniana. Dessa forma, deixou eufórica a torcida deste país arrasado pela guerra com a Rússia e centenas de milhares de refugiados espalhados pelo mundo, que eram maioria no estádio.



Assim, o Grupo E está todo embolado, com Eslováquia, Ucrânia e Romênia com três pontos e a Bélgica com zero. Belgas e romenos jogarão neste sábado, 22. Se os romenos vencerem, estarão classificados às oitavas. Mas, se der Bélgica, todos os times entrarão na rodada final, que ocorre no dia 26, com três pontos.