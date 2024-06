Alemanha vence Hungria e alcança classificação antecipada às oitavas da Eurocopa

Gols foram anotados por Jamal Musiala, na primeira etapa, e Gundogan, já no segundo tempo.

A Alemanha venceu a Hungria por 2 a 0 nesta quarta-feira, 19, na Mercedes-Benz Arena, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa. Os gols foram anotados por Jamal Musiala, na primeira etapa, e Gundogan, já no segundo tempo.

Agora, com seis pontos contabilizados, o grupo alemão permanece na liderança do Grupo A e está classificado para a fase oitavas de final. Já a Hungria, que ainda não pontuou, fica na terceira posição com saldo negativo de três gols e chances remotas de carimbar sua vaga na próxima fase.

Pela terceira e última rodada da fase de grupos da Eurocopa, a Alemanha volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Suiça, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. A Hungria, por sua vez, no mesmo dia e horário, encara a Escócia, novamente na Mercedes-Benz Arena, em Berlim.