Kostic, da Sérvia, está fora da Eurocopa por lesão no joelho

Exames apontaram lesão parcial do ligamento colateral externo do joelho esquerdo, e meia deixará a delegação após duelo com a Eslovênia Crédito: Jogada 10

A Sérvia teve um baque para a sequência da Eurocopa. Afinal, o meia Filip Kostic se machucou na derrota de domingo (16) por 1 a 0 para a Inglaterra e está fora da competição. Os exames apontaram lesão parcial do ligamento colateral externo do joelho esquerdo, com previsão de duas semanas de recuperação. Dessa forma, a Federação de Futebol da Sérvia informou nas redes sociais que o meia da Juventus ficará com a seleção apenas até o jogo desta quinta-feira (20), às 10h (de Brasília) contra a Eslovênia, em Munique, pela segunda rodada do Grupo C. A entidade pretende liberá-lo logo em seguida.