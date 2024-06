Neuer quebra recorde em vitória da Alemanha na Eurocopa 2024

Goleiro alemão chega a 17 partidas na competição e se iguala à lenda do futebol europeu

A vitória da Alemanha por 2 a 0 sobre a Hungria, nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo A da Eurocopa 2024, foi histórica para Manuel Neuer. Isto porque o alemão chegou a 17 jogos no torneio e se igualou à lenda italiana Buffon como goleiro com mais participações na Euro.

Além disso, Neuer foi um dos destaques do triunfo da Alemanha sobre a Hungria, com grandes defesas durante os 90 minutos que evitaram que a seleção alemã fosse vazada, além de confirmar a classificação para as oitavas de final da Euro 2024.

Ao mesmo tempo, Neuer é o goleiro titular do técnico Julian Nagelsmann na seleção da Alemanha. Ou seja, é apenas questão de tempo até que o goleiro se isole nesta lista, chegando, pelo menos, até aos 19 jogos, uma vez que os alemães estão classificados para as oitavas de final.