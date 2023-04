Síndrome de Down ou trissomia 21? Entenda qual termo utilizar

A síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela deficiência intelectual, fraqueza muscular, e traços físicos específicos, como os olhos “puxados”, baixa estatura e mãos pequenas. É causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21 nas células dos indivíduos. Por isso, também pode ser chamada de trissomia do cromossomo 21. Mas afinal, qual termo é correto?

Algumas pessoas acreditam que o termo "síndrome de Down” se origina da palavra inglesa “down”, que significa “para baixo”, e, portanto, seria pejorativo. Na verdade, o nome é uma homenagem ao médico britânico John Langdon Down, que, em 1862, foi o primeiro a descrever a condição genética.

Porém, mesmo que o termo não seja ofensivo, o nome “trissomia do cromossomo 21” (ou trissomia 21) tem sido usado com mais frequência por organizações oficiais, para evitar qualquer ambiguidade relacionada à interpretação errada do nome popular.

“Trissomia” é o nome dado a qualquer condição que causa um cromossomo extra. Todos os humanos possuem 23 pares de cromossomos, totalizando tipicamente 46. Nas pessoas com trissomia 21, o par de número 21 possui três cromossomos, ao invés de dois.

Segundo Lôana Lopes, diretora financeira da Associação Fortaleza Down, “o que não se deve usar de jeito nenhum é ‘portador de síndrome de Down’.” Isso porque a palavra “portador” dá a ideia de uma “posse”, como um objeto. A deficiência é uma condição existencial do indivíduo, e não algo que ela porta.

Por isso, tanto os termos “pessoa com trissomia 21” ou “pessoa com síndrome de Down” são considerados corretos. E é importante lembrar que escreve-se “Down” com letra maiúscula, pois trata-se do nome de uma pessoa, e não da palavra em inglês “down”.



