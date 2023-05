3 receitas de doces vegetarianos para vender

Uma ótima opção para começar a empreender são os doces vegetarianos. Segundo uma pesquisa IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), realizada em 2018 e encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, o número de vegetarianos brasileiros era de 30 milhões. Isso indica uma crescente procura por alimentos que não sejam de origem animal. Pensando nisso, separamos 3 deliciosas receitas de doces vegetarianos para você fazer em casa e aumentar a renda extra. Confira!

Coloque o leite de amêndoas em uma panela e leve ao fogo baixo para aquecer. Assim que o leite estiver quente, adicione o açúcar, a essência de baunilha e o óleo de coco. Mexa até a mistura obter consistência de caramelo. Após atingir o ponto necessário, desligue o fogo e deixe o doce de leite o esfriar. Depois, distribua em frascos e conserve na geladeira até o momento de vender.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até a goiabada triturar bem. Em seguida, despeje a mistura em uma panela e leve para cozinhar em fogo médio por 5 minutos. Após, desligue o fogo, despeje a mistura em formas de picolé e deixe esfriar por 30 minutos para ficar consistente. Em seguida, coloque os palitos e leve ao congelador por 6 horas para congelar. Depois, embrulhe os sorvetes como desejar.

Dica: despeje a mistura de goiabada ainda quente nas formas para picolé.

Cupcake de cacau vegetariano (Imagem: Liv friis-larsen | Shutterstock)

Cupcake de cacau

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

6 colheres de sopa de água

1 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar cristalizado

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 xícara de chá de café expresso

1/2 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Cobertura

200 g de chocolate 70% cacau vegano

3/4 de xícara de chá de leite de soja

2 colheres de chá de agarose

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de café de essência de baunilha

500 ml de água

Pedras de gelo

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata as sementes de linhaça até triturar bem. Transfira para um recipiente, adicione a água e deixe descansar por 15 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o cacau, o óleo, o café, o sal, o limão e a mistura de linhaça reservada. Misture até obter uma consistência homogênea. Por último, adicione o fermento químico e mexa novamente para misturar bem. Despeje a massa em formas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 210ºC por 25 minutos.

Cobertura

Enquanto os bolinhos assam, em um recipiente grande, coloque as pedras de gelo e a água. Em outro recipiente, adicione o leite de soja, o açúcar, o agarose, a essência de baunilha e misture bem. Reserve. Em uma panela em banho-maria, derreta o chocolate e, quando estiver totalmente derretido, adicione a mistura do leite de soja e mexa bem. Em seguida, transfira para um recipiente, coloque sobre o gelo e mexa delicadamente com um garfo por 5 minutos. Reserve.

Montagem

Após assar os bolinhos, retire-os do forno e espere esfriar. Desenforme e cubra com a cobertura de chocolate. Embale como preferir e está pronto para vender.