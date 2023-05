Elliot Page posta foto sem camisa após transição: ‘Alegria'

Elliot Page publicou, pela primeira vez, uma foto sem camisa. A foto foi postada no perfil do Instagram do ator nesta quarta-feira, 10, que na legenda aproveitou para comentar sobre a disforia de gênero que sofreu anos atrás.

“A disforia costumava ser especialmente frequente durante o verão. (...) Tão suado, constantemente olhando para baixo, reajustando minha camiseta enorme”, relembrou Elliot.

O ator de 36 anos de idade anunciou em dezembro de 2020 que é transgênero. Elliot Page integra o elenco de “The Umbrella Academy”, série da Netflix, e no ano de 2008 foi indicado ao Oscar por sua atuação em “Juno”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a transição, o ator comemorou poder estar sem camisa e celebrou publicando uma foto em sua rede social: “É tão bom tomar banho de sol agora, nunca pensei que poderia experimentar isso, a alegria que sinto em meu corpo.”.

“Sou muito grato pelo que a afirmação de gênero me permitiu e estou ansioso para compartilhar mais da minha jornada em breve”, complementou o ator na legenda da publicação.



"Sou muito grato pelo que a afirmação de gênero", afirmou Elliot Page; o ator comemorou poder ficar sem camisa após a transição Crédito: Reprodução/Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui