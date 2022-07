Cruz Vermelha desmente ter participado de evacuações forçadas na Ucrânia

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) desmentiu ter facilitado evacuações forçadas de civis ucranianos em direção à Rússia.

"O CICV nunca ajuda organizar ou realizar evacuações forçadas. Isso se aplica em todos os lugares onde trabalhamos. Nunca daríamos nosso apoio a uma operação que iria contra a vontade das pessoas ou de nossos princípios", assegurou o CICV em um comunicado no sábado à noite, que não explicou a razão do desmentido.

O Comitê, no entanto, parece responder as acusações de Roman Rukomeda, um analista ucraniano que se expressou em um artigo de opinião no jornal digital Euractiv no sábado.

No texto, Rukomeda denuncia "o comportamento estranho do Comitê da Cruz Vermelha e de seu presidente, que anunciou a decisão de abrir um escritório em Rostov para ajudar os terroristas russos a deportar de maneira ilegal cidadãos ucranianos".

