Globo divulga primeira chamada do BBB22 na TV, veja possíveis participantes

A Rede Globo divulgou nesse sábado, 1º, a primeira chamada do Big Brother Brasil 2022. A 22ª edição do maior reality do país, que começa dia 17 de janeiro, terá muitas novidades. A principal é o novo apresentador do programa. Tadeu Schmidt, ex-Fantástico, substituirá Tiago Leifert, que deixou a emissora carioca no segundo semestre de 2021.

“O que pode ser maior que o big. O show que bateu recordes globais de votação. Em 21 edições, 336 participantes, 1706 dias no ar. O Programa de TV mais comentado do planeta. E quem está mandando o jogo?”, fala Tadeu, reforçando o tamanho do reality e a força do público no rumo dos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Outra mudança que pegou os fãs do BBB de surpresa foi a saída de Rafael Portugal. O humorista não renovou seu contrato com a TV Globo e deixou o “CAT BBB”. Nas últimas duas edições do programa, Portugal ganhou destaque nacional e sua participação nas terças-feiras era um dos momentos mais aguardados das noites de paredão. A humorista Dani Calabresa comandará o quadro nesta temporada.

Sites e portais têm especulado uma série de nomes que podem estar no programa de maior audiência da TV Globo. Entre os famosos cotados para entrarem na casa, estão: Lucas Lucco, cantor sertanejo, que atuou em 2016 na ‘Malhação: Seu lugar no mundo’ com o personagem ‘Uodson’; Naiara Azevedo, outra personalidade do sertanejo, também é um nome bem comentado entre os colunistas sociais para participar do reality. A cantora ganhou destaque em todo Brasil pela música ‘50 reais’.

Douglas Souza, jogador de vôlei e influencer, é outro nome que tem seu lugar no BBB entre os mais especulados. O atleta abandonou seu clube na Itália para voltar ao Brasil, segundo sites especializados em celebridades. A volta de Douglas ao país ocorreu porque Boninho, diretor do programa, o convidou para estar nesta edição.

Outros nomes que aparecem como possíveis integrantes do Big Brother são: Aline Campos (ex-Riscado), ex-dançarina do Faustão; Arthur Aguiar, ator que acumulou algumas polêmicas em 2020 após ter traído sua esposa, a influencer Mayra Cardi (ex-BBB); o ator global Jonathan Azevedo; e o surfista Pedro Scooby.

Nenhum nome foi confirmado oficialmente pela emissora.

