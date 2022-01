Felipe Neto desabada sobre estado depressivo: "Eu estou lá, no fundo do poço"

“Nesse momento, preciso que todos entendam: a gente não vence sozinho. Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo. Ou Corinthians”, relata o empresário e youtuber Felipe Neto, 33. Ele usou as redes sociais, neste 1º de janeiro, para desabafar a respeito do estado depressivo que tem enfrentado.

Em um texto publicado no Instagram, Felipe contou que está fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico para enfrentar a doença. Ele também disse que tem encontrado forças no apoio de amigos e familiares. Felipe relatou que os amigos têm feito um rodízio para visitá-lo, para que ele não fique sozinho em casa:

“Eu só estou aqui, de pé, porque desde que afundei meus amigos organizaram um rodízio pra ficar sempre gente na minha casa, 24h. Lembra que eu sempre falei que minhas amizades nunca foram pautadas por influência, poder e dinheiro? Pois é… esse é o valor de um real amigo. Ele larga tudo, ele abdica o réveillon com a família, para poder te manter em pé”.

Ainda sobre seu estado nos últimos dias, o empresário desabafa: “Eu caí legal mesmo. E estou lá… No fundo do poço, com 20cm de fezes, q não é suficiente pra me afogar, mas o suficiente pra querer afogar (...) Muita gente diz ‘ah, rico não sofre, porque se tiver triste é só ir pras Maldivas”, as pessoas esquecem que quando a gente está nos 20 cm de cocô, não há força que nos faça querer ir pras Maldivas”, relata.

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a depressão é um transtorno de humor tratável que possui sintomas somáticos (físicos) e psicológicos. Esse transtorno é diferente da tristeza, porque a tristeza é um sentimento natural e todos podem sentir, já a depressão é uma síndrome clínica que envolve fatores neurológicos, sociais e psicológicos.

