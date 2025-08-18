EUA afirma que revogou 6 mil vistos de estudantes sob Rubio

O governo dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira (18) que revogou 6 mil vistos de estudantes desde que o secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo há sete meses. Rubio, para agradar as bases de direita do presidente Donald Trump, tem se mobilizado com orgulho contra os estudantes utilizando uma lei obscura que lhe permite rescindir vistos de pessoas que considera irem contra os interesses da política externa dos EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A administração Trump também tem buscado a deportação em massa de pessoas que permanecem ilegalmente nos Estados Unidos. "O Departamento de Estado revogou cerca de 6 mil vistos de estudantes por excederem sua estadia no país e por violações às normas, a grande maioria delas relacionadas a agressões, dirigir sob efeito de álcool ou drogas, roubos e apoio ao terrorismo", disse um funcionário do Departamento de Estado. Ele acrescentou que cerca de 4 mil dessas revogações de visto foram por violações da lei. O Departamento de Estado não especificou as revogações de visto por nacionalidade. Rubio prometeu ser agressivo e focar nos estudantes da China.

O chefe da diplomacia americana disse em março a repórteres que revogava vistos diariamente, referindo-se a estudantes que são ativistas: "Cada vez que me deparo com esses lunáticos, retiro seus vistos". Rubio tem apontado particularmente contra estudantes que protestaram contra Israel e acusou os ativistas de antissemitismo, acusações que eles negam. A administração enfrentou reveses em dois dos casos mais simbólicos sobre esse tema.

Um deles é o de Mahmoud Khalil, um residente permanente legal nos Estados Unidos que liderou um protesto pró-Palestina na Universidade Columbia, e que foi libertado por ordem de um juiz em junho. Khalil, cujo filho nasceu enquanto ele estava detido, processou a administração Trump, alegando que tentaram "aterrorizá-lo". O outro caso é o de Rumeysa Ozturk, uma estudante turca de pós-graduação na Universidade Tufts que escreveu um artigo no jornal do campus criticando Israel. Ozturk foi libertada em maio por um juiz, à espera de novos argumentos.