5 receitas para um churrasco vegano

Abobrinha grelhada

Ingredientes

4 abobrinhas

Sal grosso e azeite a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Após, pincele com azeite e tempere com sal grosso. Leve as abobrinhas à churrasqueira até ficarem macias e douradas. Sirva em seguida.

Espetinho de tofu

Ingredientes

300 g de tofu cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre

2 dentes de alho descascados e laminados

Sal e orégano a gosto

Palitos para espetinho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o tofu, e misture até obter um molho homogêneo. Após, passe os cubos de tofu na mistura e disponha nos palitos para espetinho. Leve à churrasqueira até dourar levemente. Sirva em seguida.

Salada de maionese vegana

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas e as cenouras com água. Adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem al dente. Escorra e reserve. No liquidificador, coloque o leite vegetal, o suco de limão, a mostarda e o sal. Bata por alguns segundos. Com o aparelho ligado, vá adicionando o óleo aos poucos em fio contínuo até a mistura engrossar e virar maionese. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela grande, coloque a batata, a cenoura, a ervilha e o milho-verde. Adicione a maionese e misture bem. Finalize com a cebolinha e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.