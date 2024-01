7 informações importantes para quem quer se tornar vegano

Tornar-se vegano é uma decisão significativa que envolve uma mudança fundamental no estilo de vida, dieta e perspectiva em relação aos alimentos. Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), realizada em 2018, cerca de 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos. O número de veganos é menor, mas está em crescimento. A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) estima que há cerca de 7 milhões de veganos no país.

“Podem ser utilizadas em saladas, refogados, hambúrgueres, caldos, bolinhos, panquecas, ‘grãomelete’ (que utiliza a farinha de grão-de-bico) e, até mesmo, em preparações doces, como brownie de feijão-preto ou musse de chocolate feito com tofu. Já as oleaginosas, como amendoim e castanha-de-caju, e legumes, como brócolis, couve-flor e cogumelos, são fontes de proteína, porém, possuem menos teor proteico que os grãos”, detalha Priscilla Mazza.

6. Consciência ambiental

Compreender os impactos ambientais da dieta vegana em comparação com uma dieta baseada em produtos de origem animal pode fortalecer a motivação para a escolha vegana, considerando a sustentabilidade.

Além disso, conectar-se com os motivos éticos por trás do veganismo, como o respeito pelos direitos dos animais e a minimização do sofrimento, pode fortalecer o compromisso com o estilo de vida vegano.

7. Apoio social

Buscar apoio de amigos, familiares ou comunidades online pode ser valioso durante a transição para o veganismo, proporcionando suporte emocional e compartilhando experiências.