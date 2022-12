Museu Afro Brasil: Identidade e cultura pelo olhar do povo negro

Editor Chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Clóvis Holanda Editor Chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Quem visita o Parque Ibirapuera, em São Paulo, além da beleza da arquitetura de Oscar Niemeyer, em perfeita harmonia com toques do paisagismo de Roberto Burle Marx, costuma se interessar pelo Prédio da Bienal, onde acontece a famosa Bienal de Arte de São Paulo, ou pelo Museu de Arte Moderna, sempre com mostras interessantes em cartaz. Mas dentre os edifícios que compõem o parque se encontra o Museu Afro Brasil, um ponto que merece atenção numa próxima ida a São Paulo.

Inaugurado em 2004, a partir da coleção particular do diretor curador Emanoel Araujo, o equipamento se propõe a recontar a história do Brasil e a construção da identidade do povo brasileiro a partir do olhar dos negros. Se foram os europeus que narraram o "descobrimento" de Pindorama e pintaram as relações inter-raciais que moldaram nosso tecido social, o Museu Afro Brasil convida ao caminho inverso.

Equipe de consultores, especialistas em museologia, história, antropologia, artes e educação se debruçou inicialmente perante uma coleção 1.100 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, de artistas brasileiros e estrangeiros, além de fotografias, livros, vídeos e documento, buscando traçar uma linha que decifre como o negro foi, é e se manifesta identitariamente como negro no Brasil.

"Este museu pretende unir História, Memória, Cultura e Contemporaneidade, entrelaçando essas vertentes num só discurso, para narrar uma heróica saga africana, desde antes da trágica epopeia da escravidão até os nossos dias, incluindo todas as contribuições possíveis, os legados, participações, revoltas, gritos e sussurros que tiveram lugar no Brasil e no circuito das sociedades afro-atlânticas", explica o diretor curador Emanoel Araujo em material de apresentação do equipamento.

Numa das salas, a carcaça de um navio negreiro divide espaço com os artefatos usados para açoitar, prender e violentar os escravizados no País. Em outro pavimento, a tristeza da escravidão abre a cena para a alegria das danças, das telas coloridas de artistas que se dedicaram a registrar as festividades afro trazidas ao País. A religiosidade e suas múltiplas nuances, consolidando essa fé cheia de sincretismos do Brasil, também é tema da exposição, dentre tantos outros traços culturais que só uma visita atenta ao prédio permite trazer à tona.

Além da beleza plástica das obras e da relevância dos artistas pinçados pela curadoria, a exposição permanente do Museu Afro Brasil, ao reunir e organizar tantas referências da cultura afro-brasileira, consegue dimensionar, ao espectador, a real potência e influência do povo negro na formação da identidade da população brasileira.

Museu Afro Brasil

Onde: av. Pedro Alvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera/ São Paulo

Horário de Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17 horas (permanência até 18 horas)

Obs.: nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro o Museu estará fechado

Quanto: R$15 (Inteira) e R$7,50 (Meia Entrada). Grátis às quartas-feiras.

Mais informações: (11) 3320.8900



