VIII Festa do Mangue do Cumbe, em Aracati, inicia nesta sexta, 2

Promovida pela Associação Quilombola do Cumbe, em Aracati, a VIII Festa do Mangue do Cumbe tem início nesta sexta-feira, 2, e segue até o domingo, 4. A edição marca a retomada do evento aberto ao público, já que a edição de 2021 foi voltada apenas para os residentes da comunidade, em decorrência da pandemia de covid-19.

“Vai ser a primeira vez que estaremos abrindo para participação das pessoas. A Festa do Mangue tem como principal atividade ocupar o território, falar do ecossistema manguezal, a importância para a identidade quilombola-pesqueira. E também na perspectiva de apresentar para o visitante, convidando para somar nessa defesa do mangue”, explica João do Cumbe, organizador da festa.

Nas redes sociais do Quilombo do Cumbe, o anúncio da festa foi comemorado. “Dois anos esperando esse momento”, comentou uma seguidora. “Faz tempo que eu ‘perturbo’ para ir para aí sem saber quando seria, vai ser meu presente de aniversário poder vivenciar”, disse outra.

Durante os três dias do evento, são apresentados artesanatos, oficinas de pesca artesanal, vivências no mangue, roda de conversa, apresentações artísticas como dança do coco e forró dos pescadores, e cineclube.

O momento é celebrado como forma de fortalecer vínculos culturais, identitários, turísticos e econômicos. Até o fechamento das inscrições, 210 pessoas já estavam confirmadas para a vivência, com expectativa que a comunidade receba 300 pessoas durante os dias de festa.

Comunidade Quilombola do Cumbe

Situada no município do Aracati, litoral leste do Ceará, a Comunidade Quilombola do Cumbe reúne cerca de 168 famílias, sendo 100 autodeclaradas quilombolas. Recebeu certificação da Fundação Cultural Palmares em dezembro de 2014.

Na comunidade, vivem por pescadores/as quilombolas do mangue, agricultores, artesãos e demais ofícios, as quais têm na relação com seu território tradicional (manguezais, carnaubais, dunas, gamboas, rio e o mar) seu principal meio de vida.

VIII Festa do Mangue do Cumbe

Quando: 2, 3 e 4 de dezembro

Onde: Quilombo do Cumbe Zona Rural, Aracati - CE

Quanto: R$ 100 por pessoa para os três dias (traslado, alimentação, vivências)

Informações no site do Quilombo do Cumbe



