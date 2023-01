Quem foi desmascarado hoje (22/01/23) no The Masked Singer Brasil

No The Masked Singer Brasil 2023, celebridades cantam para os jurados vestidas de personagens e alguém é desmascarado; confira quem foi hoje (22/01/23)

A primeira eliminação do The Masked Singer Brasil 2023 ocorreu hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01/23). Fantasiado de coelho, o ator Paulo Betti foi desmascarado na estreia desta temporada. Com a sua saída, 13 participantes seguem vivos na disputa.

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado.

O “The Masked Singer Brasil”, que está na sua terceira temporada, tem Ivete Sangalo como apresentadora e Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Mateus Solano e Sabrina Sato como jurados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Masked Singer 2023 tem filtro de barro e capivara

Sucesso de audiência em 2021 e 2022, o programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, estreou a terceira temporada neste domingo, 22.

No Instagram, o perfil oficial do reality musical divulgou as personagens que compõem os participantes juntamente com a apresentadora, Ivete Sangalo.

The Masked Singer Brasil 2023: novos jurados

Nesta temporada, o programa tem dois novos jurados fixos fazem parte do elenco. São eles, o ator e ativista Mateus Solano, e a atriz e apresentadora Sabrina Sato.

The Masked Singer Brasil: veja as fantasias para 2023

Capivara

Vovó Tartaruga

Galo

Filtro de Barro

Dinossauro

Circo

Broco Lee

DJ Vitória-Régia

Coruja

Milho de milhões



Tags