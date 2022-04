Negra Li, o Pavão, é a 11º eliminada do The Masked Singer Brasil 2022

The Masked Singer 2022 começou com 12 participantes fantasiados, e a cada semana um tem sua identidade revelada todo domingo. Negra Li, o Pavão, foi a 11ª eliminada

Mais um personagem do The Masked Singer Brasil 2022 foi revelado hoje, domingo, 10 de abril (10/04): o Pavão era a Negra Li, sendo ela a 11ª eliminada do programa. A última a deixar o Masked Singer havia sido a cantora Thaeme, que era a Borboleta. A segunda temporada de The Masked Singer Brasil estreou no dia 23 de janeiro deste ano.

Sobre o assunto The Masked Singer Brasil: saiba tudo sobre a segunda temporada

Sob apresentação de Ivete Sangalo e Priscila Alcântara, vencedora da primeira temporada e intérprete da Unicórnio, além da nova jurada Tatá Werneck — que substitui a cantora Simone —, o The Masked Singer Brasil passou a ser exibido aos domingos pela TV Globo. O reality conta com a presença de artistas cobertos dos pés à cabeça com fantasias para lá de inusitadas.

The Masked Singer Brasil: veja como foi a apresentação de Negra Li, o Pavão, hoje (10/04)

Em sua apresentação, Negra Li deu voz à canção “Don’t You Worry About A Thing”, de Stevie Wonder. Ao revelar sua identidade, a cantora relembrou um momento de sua infância e sua trajetória. “Meu irmão me deu uma casinha quando eu era pequena. E eu amava essa casinha. E o fato de eu construir minha própria carreira e minha família... Eu sou uma mulher preta, uma mãe solo. Dá licença, eu sou demais. E eu sou a Pavão!”, disse a artista.

Após ser desmascarada, a jurada Tatá Werneck lamentou a despedida e ressaltou que a competição está em alto nível nesta reta final: “Nesse momento agora só tem gigante. Eu cheguei a um momento de sofrimento, de emoção, de ser fã”. Taís Araújo aproveitou a ocasião e elogiou a presença de palco e teatralidade de Negra Li, afirmando que sua veia artística não se limita apenas ao canto.

