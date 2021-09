Enquete The Masked Singer hoje, 14: quem é a Gata Espelhada? Veja palpites

Novos palpites sobre quem é a Onça-Pintada no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é a Onça-Pintada do Masked Singer Brasil?

Confira as novas dicas:

Sua altura é de 1,82 m

Quando criança, já fazia o que faz e já esteve em vários lugares

Já morou em Portugal e já esteve nas Índias

Já foi uma pessoa muito importante da Dinamarca

Dentre as dicas antigas, a misteriosa Onça-Pintada tem azul como a cor favorita; nasceu perto do mar; e já conviveu com as onças da Amazônia. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

Enquete: quem você acha que é a Onça-Pintada no The Masked Singer?

Wagner Moura Vladimir Brichta Marcio Garcia Rodrigo Veronese Zéu Britto

Nenhuma das opções



