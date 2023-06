São João: Instituto Jacques Klein realiza festa junina solidária

Arraiá gratuito do Instituto de Música Jacques Klein ocorre neste sábado, 1º de julho, na Casa de José de Alencar

Neste sábado, 1º de julho, a Casa José de Alencar irá receber a primeira edição do Arraiá do Cumpade Jacques Klein. Com início marcado para às 9 horas, o evento terá apresentação musical, brincadeiras juninas e barracas de comidas típicas.

Existindo desde 2012, o Instituto de Música Jacques Klein atua em bairros de Fortaleza oferecendo atividades musicais para crianças a partir dos 4 anos de idade. Com entrada gratuita, o arraiá irá arrecadar fundos para a instituição e fortalecer a aproximação com a comunidade.

“Esse tipo de festividade não apenas celebra a cultura brasileira, mas também fortalece os laços sociais e promove um senso de comunidade. Essa proximidade possibilita que o Instituto conheça ainda mais as necessidades e demandas da comunidade”, explica Fabrícia Abrantes, diretora executiva do Instituto.

No sábado, a programação musical ficará por conta do Trio Pé de Serra, que comandará a animação da festa até às 13 horas.

Arraiá do Cumpade Jacques Klein

Quando : sábado, 1º de julho, das 9 às 13 horas



: sábado, 1º de julho, das 9 às 13 horas Onde : Casa José de Alencar (avenida Washington Soares, 6055 - José de Alencar)



: Casa José de Alencar (avenida Washington Soares, 6055 - José de Alencar) Mais informações : 85 98957-0348 ou no Instagram @sou.imjk



: 85 98957-0348 ou no Instagram @sou.imjk Gratuito



