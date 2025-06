São João com crianças em Fortaleza: veja programação imperdível para família

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), que divulgou os detalhes das apresentações após sorteio realizado com representantes dos grupos participantes.

Fogueira e balão no São João: tradição x segurança; ENTENDA



São João com crianças em Fortaleza: quadrilhas infantis se apresentam em seis polos diferentes

Ao todo, seis polos culturais da capital cearense receberão quadrilhas juninas infantis. As apresentações acontecerão sempre no início das noites de sexta-feira e sábado, com entrada gratuita e voltadas para toda a família.

Confira os destaques da programação infantil: