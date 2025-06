Quadrilhas de São João em Fortaleza: onde ver os melhores festivais e apresentações

Mês de junho celebra através da dança com quadrilhas três santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João / Crédito: Reprodução / Prefeitura de Campina Grande

O mês de junho chegou e, com ele, o clima festivo do São João domina Fortaleza e a Região Metropolitana. Neste mês, a capital cearense se enche de bandeirinhas, comidas típicas, forró pé de serra e apresentações de quadrilhas em diversos pontos da cidade. A festa está presente em espaços públicos e privados, desde bairros tradicionais e areninhas até grandes shopping centers. Há opções para todos os gostos, com entrada gratuita ou a preços acessíveis.

No mês de junho, as festas são um convite aberto para quem quiser celebrar a tradição nordestina com alegria e pertencimento. O POVO apresenta espaços diversos para curtir uma boa quadrilha junina. Confira: Locais para curtir quadrilhas de São João em Fortaleza Festival do Jardim América O tradicional Festival de Quadrilhas do Jardim América transforma a Praça Frei Galvão em um grande arraial, com decoração temática, comidas típicas e música ao vivo. O evento é um dos mais afetivos da cidade, reunindo quadrilhas como a Amor Nordestino e um público fiel.

“Ao meu olhar, é o melhor festival junino de Fortaleza, tanto para as pessoas quanto para as quadrilhas juninas que lá se apresentam. O cuidado dos organizadores em cada detalhe se reflete na afetividade que sentimos quando chegamos”, diz Luciano Vidal, presidente da Quadrilha Amor Nordestino. Onde: praça Frei Galvão – Jardim América

Mais informações: @fequajuce no Instagram (Federação de Quadrilhas Juninas do Ceará) Areninha do Pirambu Com entrada gratuita, a festa na Areninha do Pirambu reúne quadrilhas infantis e adultas, shows de forró com artistas locais, barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras.

O Festival Junino do Parque Oeste, realizado desde 1997 no bairro Pirambu, Fortaleza, é um evento cultural que celebra as tradições juninas e fortalece a identidade local. Onde: av. Presidente Castelo Branco (av. Leste Oeste), 1980

Shoppings em Fortaleza Centros comerciais como Iguatemi Bosque, North Shopping Fortaleza e RioMar Kennedy oferecem uma programação temática completa: apresentações de quadrilhas, oficinas infantis, feiras gastronômicas, espaços instagramáveis, áreas pet friendly e muito mais.