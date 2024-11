Estudante pernambucana é a nova vocalista do Mastruz com Leite

Evelyn Silva tem 17 anos e será a nova vocalista da banda de forró Mastruz com Leite Crédito: Reprodução/ Tv Jornal e Canal Mastruz com Leite

Natural de Condado, na Mata Norte de Pernambuco, Evelyn Silva, de 17 anos, está realizando um grande sonho. A jovem é estudante da Escola de Referência do município. Além de se despedir do terceiro ano do ensino médio, ela está de malas prontas para realizar um sonho antigo: ser vocalista da banda de forró Mastruz com Leite, um dos maiores grupos do gênero no Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A jovem foi escolhida em uma competição nacional que reuniu mais de 150 cantoras de todo o País, se destacando entre as concorrentes e conquistando seu espaço na banda.



A banda Mastruz com Leite, fundada no Ceará em 1991, é conhecida especialmente no Nordeste, onde seu forró tradicional embalou gerações em shows lotados e conquistou uma legião de fãs. Recentemente, o grupo lançou um concurso para encontrar uma nova voz feminina, oferecendo a oportunidade para jovens cantoras mostrarem seu talento e realizarem o sonho de cantar em uma das maiores bandas de forró do país.

Evelyn não pensou duas vezes. Ao ver o anúncio, ela soube que essa era a chance que tanto esperava. Determinada, ela se inscreveu, encarando a disputa com confiança e talento. “Eu fui sem intenção, sabendo que é muito disputado, fiquei entre as 20 selecionadas, depois entre as 10, depois fui selecionada para ser finalista. Eu estava na escola, chorei muito”, revelou a jovem em entrevista à TV Jornal. Nova vocalista do Mastruz com Leite revela apoio familiar Desde pequena, Evelyn contou com o apoio de sua mãe, dona Ivonete Silva, que sempre acreditou no talento da filha e a incentivou a correr atrás de seus sonhos.

A mãe de Evelyn destaca que, desde criança, a filha sempre teve uma paixão por cantar e se dedicou também a outras atividades artísticas, como ballet e teatro. Quando viu a filha evoluir no concurso, a mãe falou que a torcida não parou. "Eu só chorava e rezava. Sempre entreguei a Deus. Ela só precisava de uma oportunidade. Eu sempre sentia", disse Ivonete Silva, mãe de Evelyn.

Na escola, Evelyn também é motivo de orgulho. O diretor Emerson Tavares, que acompanhou de perto sua trajetória, ressaltou a dedicação da estudante e seu talento natural para a música. “Ela sempre participou de todas as atividades da escola e o forte dela sempre foi cantar. A sua voz sempre se destacou e é um prazer vê-la conquistando seus sonhos”, disse. Nova fase: o futuro no Mastruz com Leite Para se juntar à banda, Evelyn enfrentará diversas mudanças. A primeira será a de endereço: em breve, ela se mudará de Condado para Fortaleza, no Ceará, onde fica a sede da Mastruz com Leite. Durante esse período, sua mãe estará ao seu lado, até que Evelyn complete 18 anos.