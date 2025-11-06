Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terra de intensas artes, Cariri é um caldeirão cultural

Terra de intensas artes, Cariri é um caldeirão cultural

Lugar onde erudito e popular traçam conexão, o Cariri cearense é berço de artistas com linguagens próprias e muita criatividade
Atualizado às Autor Larissa Viegas
Além de Espedito Seleiro, homenageado da CasaCor Ceará, o Cariri também é lar e inspiração para artistas e artesãos de diferentes tipologias, do barro à palha, da madeira ao couro.

Conheça alguns dos profissionais e dos coletivos que impulsionam esses trabalhos:

Zé Lourenço

Mestre José Lourenço Gonzaga é xilógrafo e um dos principais responsáveis por expor e disseminar a técnica no Brasil e no mundo.

Tesouro vivo da cultura de Juazeiro do Norte, tem o dom de contar histórias, preservar a memória e compartilhar a xilogravura há quase quarenta anos, estando à frente da editora Lira Nordestina.

José Lourenço da Silva, proprietário da Lira Nordestina, trabalha na fabricação de livretos de literatura de cordel
José Lourenço da Silva, proprietário da Lira Nordestina, trabalha na fabricação de livretos de literatura de cordel Crédito: MATEUS MONTEIRO em 16-06-2015

A carreira começou imprimindo cordel e xilos, até executar em um pedaço de madeira a sua primeira ilustração. Hoje, fabrica as matrizes e imprime suas criações em papel, camisas, cerâmicas e até tatuagens.

Conheça mais em: Instagram @jose.lourenco.xilo | Rua Interventor Francisco Erivano Cruz - Centro, Juazeiro do Norte | (88) 99805-0281

Mestre Din Alves

Din Alves nasceu Aparecido Gonzaga Alves, em Juazeiro do Norte. Se encantou ainda na infância com os cordéis da Lira Nordestina e aos 13 anos começou a trabalhar no entalhe.

Hoje, cria imagens de personalidades e cenas da cultura nordestina, como reisado, romaria e pau de arara. Suas imagens contam com personagens de estilo próprio.

Mestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina
Mestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: Din Alves/divulgação
iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina
iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: divulgação
iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina
iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: divulgação

Conheça mais em: Instagram @mestre_din_alves | Rua Cícero Ferreira de Araújo, 68 - Vila Três Marias, Juazeiro do Norte | (88) 98883-7668

Museu Orgânico Fábrica de Mosaicos Mestre Jaime

Inaugurado em agosto deste ano, o Museu Orgânico Fábrica de Mosaicos Mestre Jaime é uma homenagem ao artesão que produz ladrilho hidráulico.

A tradição centenária é mantida por Jaime Arnaldo Rodrigues em Barbalha, que utiliza o espaço para fazer os revestimentos e inspirar novos artesãos.

Vivenciando o ápice, o declínio e o retorno dos mosaicos década após década, ele criou seus 11 filhos. Aos 83 anos, Jaime é reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura pelo Governo do Ceará.

Conheça mais em: Instagram @fabricademosaicos_ | Avenida Paulo Maurício, 67 - Vila Santo Antônio, Barbalha | (88) 99470-1582

Mulheres da Palha

Luiza Nunes é uma das quatro artesãs que integra o grupo Mulheres da Palha, de Juazeiro do Norte.

A partir do trançado da palha de carnaúba, transforma a matéria-prima natural em itens como bolsas, jogo americano, caixinhas, baús, pasta para papel e o que mais for encomendado!

Mulheres da Palha - grupo de artesãs que trabalham com palha de carnaúba, em Juazeiro do Norte
Mulheres da Palha - grupo de artesãs que trabalham com palha de carnaúba, em Juazeiro do Norte Crédito: Mulheres da Palha/divulgação
Mulheres da Palha - grupo de artesãs que trabalham com palha de carnaúba, em Juazeiro do Norte
Mulheres da Palha - grupo de artesãs que trabalham com palha de carnaúba, em Juazeiro do Norte Crédito: Mulheres da Palha/divulgação

As peças são encontradas tanto na CeArt quanto no Centro Mestre Noza.

Conheça mais em: Instagram @mulheres_da_palha | (88) 99202-7890

Dora Monteiro

Filha da mestra Maria de Lourdes Cândido Monteiro, uma das maiores artesãs do Brasil, Dora Monteiro mantém o legado de eternizar a cultura popular do barro.

Conheça mais em: Instagram @arte.embarro | Centro de Cultura Popular Mestre Noza - Rua São Luiz, 96 - Centro, Juazeiro | (88) 09242-9131

A artesã Dora Monteiro retrata o cotidiano do Cariri.
A artesã Dora Monteiro retrata o cotidiano do Cariri. Crédito: Dora Monteiro/Divulgação
A artesã Dora Monteiro retrata o cotidiano do Cariri.
A artesã Dora Monteiro retrata o cotidiano do Cariri. Crédito: Dora Monteiro/Divulgação

Patty Lima

Filha de artesãos, Patty Lima faz esculturas em madeira. Seus primeiros trabalhos foram personagens do reisado e Nossa Senhora. "Na madeira eu faço de tudo um pouco, mas a arte que mais se identifica comigo é a arte popular", conta.

Conheça mais em: Instagram @patty_escultura | (88) 99799-7631

Obra de Patty Lima
Obra de Patty Lima Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@PATTY_ESCULTURA

Museu Casa Oficina Mestra Dinha

É fácil identificar a casa de Raimunda Ana da Silva, a Mestra Dinha. A fachada verde se destaca e o som ritmado do tear convida para uma visita à artesã, que com mãos e pés tece fios e cria redes.

Aos 12 anos, começou no ofício que aprendeu observando a irmã. E ainda hoje, produz, ao lado dela e de outras costureiras, um dos itens mais utilizados e queridos pelo cearense.

O que era lar, tornou-se Museu Orgânico em 2019, quando a artesã tornou-se a primeira mulher homenageada pelo projeto.

O intuito do espaço está alinhado com a proposta de Mestre Dinha: dar continuidade ao ofício e possibilitar que outras mulheres visualizem um futuro além da roça.

Conheça mais em: Rua São João, 308 - Vila Alta, Nova Olinda | (88) 99729-4103

Centro Cultural Popular Mestre Noza

Alguns nomes são automaticamente associados ao Cariri. Mestre Noza, xilogravurista e escultor de imagens, dá nome ao casarão que hoje tem suas salas ocupadas pela artesanato cearense e nordestino.

São mais de 100 artesãos com trabalhos que vão do barro ao ferro, das fibras naturais ao material reciclado. A dica é conferir a programação do local antes de visitá-lo, já que também é palco de apresentações folclóricas, oficinas e palestras.

Escultura em madeira Mateo, produzida pelo Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte
Escultura em madeira Mateo, produzida pelo Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/CeArt Ceará
Escultura em madeira Favela, produzida pelo Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte
Escultura em madeira Favela, produzida pelo Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/CeArt Ceará

Conheça mais em: Instagram @mestrenoza | Rua São Luiz, 96 - Centro, Juazeiro | (88) 3511-3133

Casa das Rendeiras de Santana do Cariri

Antes de apreciar o resultado do trabalho da Casa das Rendeiras de Santana do Cariri, observe as ferramentas: ao invés de alfinetes, espinhos de mandacaru; a almofada de base é preenchida com palha de bananeira; e os bilros de macaúba. O processo minucioso cria o que a imaginação permitir.

Conheça mais em: Instagram @rendeiras_cariri | Rua José Augusto, 5 - Centro, Santana do Cariri | (88) 99914-2454

Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero

Há mais de 30 anos, a Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero potencializa a economia solidária e criativa por meio de itens feitos manualmente a partir de materiais naturais.

Conheça mais em: Instagram @artesanatomaedasdores | Rua Padre Cícero, 210 - Centro, Juazeiro do Norte  | (88) 98883-6437

Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero
Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero Crédito: Artesãos Mãe das Dores/divulgação

Ateliê dos Compadres

O que não falta no Cariri são espaços coletivos onde os artesãos despertam desejo. Um deles é o Ateliê dos Compadres.

Mestre Nil Morais está à frente do local, que reúne mais de 20 nomes que têm o Nordeste como inspiração. No acervo, predominam as peças de madeira - talhada, bruta, seca.

Peças Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte
Peças Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte Crédito: Divulgação/Ateliê dos Compadres
Nil Morais, Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte
Nil Morais, Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte Crédito: Divulgação/Ateliê dos Compadres
Cicero Ferreira, Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte
Cicero Ferreira, Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte Crédito: Ateliê dos Compadres/divulgação

Conheça mais em: Instagram @ateliecompadres | Avenida Maria Letícia Leite Pereira, 4330 - Campo Alegre, Juazeiro do Norte | (88) 98829-0591

Cariri

