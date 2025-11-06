Terra de intensas artes, Cariri é um caldeirão cultural

Terra de intensas artes, Cariri é um caldeirão culturalLugar onde erudito e popular traçam conexão, o Cariri cearense é berço de artistas com linguagens próprias e muita criatividade
Além de Espedito Seleiro, homenageado da CasaCor Ceará, o Cariri também é lar e inspiração para artistas e artesãos de diferentes tipologias, do barro à palha, da madeira ao couro.
Conheça alguns dos profissionais e dos coletivos que impulsionam esses trabalhos:
Zé Lourenço
Mestre José Lourenço Gonzaga é xilógrafo e um dos principais responsáveis por expor e disseminar a técnica no Brasil e no mundo.
Tesouro vivo da cultura de Juazeiro do Norte, tem o dom de contar histórias, preservar a memória e compartilhar a xilogravura há quase quarenta anos, estando à frente da editora Lira Nordestina.
A carreira começou imprimindo cordel e xilos, até executar em um pedaço de madeira a sua primeira ilustração. Hoje, fabrica as matrizes e imprime suas criações em papel, camisas, cerâmicas e até tatuagens.
Conheça mais em: Instagram @jose.lourenco.xilo | Rua Interventor Francisco Erivano Cruz - Centro, Juazeiro do Norte | (88) 99805-0281
Mestre Din Alves
Din Alves nasceu Aparecido Gonzaga Alves, em Juazeiro do Norte. Se encantou ainda na infância com os cordéis da Lira Nordestina e aos 13 anos começou a trabalhar no entalhe.
Hoje, cria imagens de personalidades e cenas da cultura nordestina, como reisado, romaria e pau de arara. Suas imagens contam com personagens de estilo próprio.
Conheça mais em: Instagram @mestre_din_alves | Rua Cícero Ferreira de Araújo, 68 - Vila Três Marias, Juazeiro do Norte | (88) 98883-7668
Museu Orgânico Fábrica de Mosaicos Mestre Jaime
Inaugurado em agosto deste ano, o Museu Orgânico Fábrica de Mosaicos Mestre Jaime é uma homenagem ao artesão que produz ladrilho hidráulico.
A tradição centenária é mantida por Jaime Arnaldo Rodrigues em Barbalha, que utiliza o espaço para fazer os revestimentos e inspirar novos artesãos.
Vivenciando o ápice, o declínio e o retorno dos mosaicos década após década, ele criou seus 11 filhos. Aos 83 anos, Jaime é reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura pelo Governo do Ceará.
Conheça mais em: Instagram @fabricademosaicos_ | Avenida Paulo Maurício, 67 - Vila Santo Antônio, Barbalha | (88) 99470-1582
Mulheres da Palha
Luiza Nunes é uma das quatro artesãs que integra o grupo Mulheres da Palha, de Juazeiro do Norte.
A partir do trançado da palha de carnaúba, transforma a matéria-prima natural em itens como bolsas, jogo americano, caixinhas, baús, pasta para papel e o que mais for encomendado!
As peças são encontradas tanto na CeArt quanto no Centro Mestre Noza.
Conheça mais em: Instagram @mulheres_da_palha | (88) 99202-7890
Dora Monteiro
Filha da mestra Maria de Lourdes Cândido Monteiro, uma das maiores artesãs do Brasil, Dora Monteiro mantém o legado de eternizar a cultura popular do barro.
Conheça mais em: Instagram @arte.embarro | Centro de Cultura Popular Mestre Noza - Rua São Luiz, 96 - Centro, Juazeiro | (88) 09242-9131
Patty Lima
Filha de artesãos, Patty Lima faz esculturas em madeira. Seus primeiros trabalhos foram personagens do reisado e Nossa Senhora. "Na madeira eu faço de tudo um pouco, mas a arte que mais se identifica comigo é a arte popular", conta.
Conheça mais em: Instagram @patty_escultura | (88) 99799-7631
Museu Casa Oficina Mestra Dinha
É fácil identificar a casa de Raimunda Ana da Silva, a Mestra Dinha. A fachada verde se destaca e o som ritmado do tear convida para uma visita à artesã, que com mãos e pés tece fios e cria redes.
Aos 12 anos, começou no ofício que aprendeu observando a irmã. E ainda hoje, produz, ao lado dela e de outras costureiras, um dos itens mais utilizados e queridos pelo cearense.
O que era lar, tornou-se Museu Orgânico em 2019, quando a artesã tornou-se a primeira mulher homenageada pelo projeto.
O intuito do espaço está alinhado com a proposta de Mestre Dinha: dar continuidade ao ofício e possibilitar que outras mulheres visualizem um futuro além da roça.
Conheça mais em: Rua São João, 308 - Vila Alta, Nova Olinda | (88) 99729-4103
Centro Cultural Popular Mestre Noza
Alguns nomes são automaticamente associados ao Cariri. Mestre Noza, xilogravurista e escultor de imagens, dá nome ao casarão que hoje tem suas salas ocupadas pela artesanato cearense e nordestino.
São mais de 100 artesãos com trabalhos que vão do barro ao ferro, das fibras naturais ao material reciclado. A dica é conferir a programação do local antes de visitá-lo, já que também é palco de apresentações folclóricas, oficinas e palestras.
Conheça mais em: Instagram @mestrenoza | Rua São Luiz, 96 - Centro, Juazeiro | (88) 3511-3133
Casa das Rendeiras de Santana do Cariri
Antes de apreciar o resultado do trabalho da Casa das Rendeiras de Santana do Cariri, observe as ferramentas: ao invés de alfinetes, espinhos de mandacaru; a almofada de base é preenchida com palha de bananeira; e os bilros de macaúba. O processo minucioso cria o que a imaginação permitir.
Conheça mais em: Instagram @rendeiras_cariri | Rua José Augusto, 5 - Centro, Santana do Cariri | (88) 99914-2454
Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero
Há mais de 30 anos, a Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero potencializa a economia solidária e criativa por meio de itens feitos manualmente a partir de materiais naturais.
Conheça mais em: Instagram @artesanatomaedasdores | Rua Padre Cícero, 210 - Centro, Juazeiro do Norte | (88) 98883-6437
Ateliê dos Compadres
O que não falta no Cariri são espaços coletivos onde os artesãos despertam desejo. Um deles é o Ateliê dos Compadres.
Mestre Nil Morais está à frente do local, que reúne mais de 20 nomes que têm o Nordeste como inspiração. No acervo, predominam as peças de madeira - talhada, bruta, seca.
Conheça mais em: Instagram @ateliecompadres | Avenida Maria Letícia Leite Pereira, 4330 - Campo Alegre, Juazeiro do Norte | (88) 98829-0591