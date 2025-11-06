Terra de intensas artes, Cariri é um caldeirão cultural

Lugar onde erudito e popular traçam conexão, o Cariri cearense é berço de artistas com linguagens próprias e muita criatividade

Conheça alguns dos profissionais e dos coletivos que impulsionam esses trabalhos:

Além de Espedito Seleiro , homenageado da CasaCor Ceará, o Cariri também é lar e inspiração para artistas e artesãos de diferentes tipologias, do barro à palha, da madeira ao couro.

A carreira começou imprimindo cordel e xilos, até executar em um pedaço de madeira a sua primeira ilustração. Hoje, fabrica as matrizes e imprime suas criações em papel, camisas, cerâmicas e até tatuagens.

José Lourenço da Silva, proprietário da Lira Nordestina, trabalha na fabricação de livretos de literatura de cordel Crédito: MATEUS MONTEIRO em 16-06-2015

José Lourenço da Silva, proprietário da Lira Nordestina, trabalha na fabricação de livretos de literatura de cordel Crédito: MATEUS MONTEIRO em 16-06-2015

Tesouro vivo da cultura de Juazeiro do Norte, tem o dom de contar histórias, preservar a memória e compartilhar a xilogravura há quase quarenta anos, estando à frente da editora Lira Nordestina .

Mestre José Lourenço Gonzaga é xilógrafo e um dos principais responsáveis por expor e disseminar a técnica no Brasil e no mundo.

Din Alves nasceu Aparecido Gonzaga Alves, em Juazeiro do Norte. Se encantou ainda na infância com os cordéis da Lira Nordestina e aos 13 anos começou a trabalhar no entalhe.

Conheça mais em: Instagram @jose.lourenco.xilo | Rua Interventor Francisco Erivano Cruz - Centro, Juazeiro do Norte | (88) 99805-0281

Conheça mais em: Instagram @mestre_din_alves | Rua Cícero Ferreira de Araújo, 68 - Vila Três Marias, Juazeiro do Norte | (88) 98883-7668

iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: divulgação

iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: divulgação

iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: divulgação

iMestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: divulgação

Mestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: Din Alves/divulgação

Mestre Din Alves cria magens de personalidades e cenas da cultura nordestina Crédito: Din Alves/divulgação

Hoje, cria imagens de personalidades e cenas da cultura nordestina, como reisado, romaria e pau de arara. Suas imagens contam com personagens de estilo próprio.

A tradição centenária é mantida por Jaime Arnaldo Rodrigues em Barbalha, que utiliza o espaço para fazer os revestimentos e inspirar novos artesãos.

Inaugurado em agosto deste ano, o Museu Orgânico Fábrica de Mosaicos Mestre Jaime é uma homenagem ao artesão que produz ladrilho hidráulico.

Vivenciando o ápice, o declínio e o retorno dos mosaicos década após década, ele criou seus 11 filhos. Aos 83 anos, Jaime é reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura pelo Governo do Ceará.

Conheça mais em: Instagram @fabricademosaicos_ | Avenida Paulo Maurício, 67 - Vila Santo Antônio, Barbalha | (88) 99470-1582

Mulheres da Palha

Luiza Nunes é uma das quatro artesãs que integra o grupo Mulheres da Palha, de Juazeiro do Norte.

A partir do trançado da palha de carnaúba, transforma a matéria-prima natural em itens como bolsas, jogo americano, caixinhas, baús, pasta para papel e o que mais for encomendado!

Mulheres da Palha - grupo de artesãs que trabalham com palha de carnaúba, em Juazeiro do Norte Crédito: Mulheres da Palha/divulgação Mulheres da Palha - grupo de artesãs que trabalham com palha de carnaúba, em Juazeiro do Norte Crédito: Mulheres da Palha/divulgação

As peças são encontradas tanto na CeArt quanto no Centro Mestre Noza.

Conheça mais em: Instagram @mulheres_da_palha | (88) 99202-7890

Dora Monteiro

Filha da mestra Maria de Lourdes Cândido Monteiro, uma das maiores artesãs do Brasil, Dora Monteiro mantém o legado de eternizar a cultura popular do barro.

Conheça mais em: Instagram @arte.embarro | Centro de Cultura Popular Mestre Noza - Rua São Luiz, 96 - Centro, Juazeiro | (88) 09242-9131

A artesã Dora Monteiro retrata o cotidiano do Cariri. Crédito: Dora Monteiro/Divulgação A artesã Dora Monteiro retrata o cotidiano do Cariri. Crédito: Dora Monteiro/Divulgação

Patty Lima

Filha de artesãos, Patty Lima faz esculturas em madeira. Seus primeiros trabalhos foram personagens do reisado e Nossa Senhora. "Na madeira eu faço de tudo um pouco, mas a arte que mais se identifica comigo é a arte popular", conta.

Conheça mais em: Instagram @patty_escultura | (88) 99799-7631

Obra de Patty Lima Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@PATTY_ESCULTURA

Museu Casa Oficina Mestra Dinha



É fácil identificar a casa de Raimunda Ana da Silva, a Mestra Dinha. A fachada verde se destaca e o som ritmado do tear convida para uma visita à artesã, que com mãos e pés tece fios e cria redes.

Aos 12 anos, começou no ofício que aprendeu observando a irmã. E ainda hoje, produz, ao lado dela e de outras costureiras, um dos itens mais utilizados e queridos pelo cearense.

O que era lar, tornou-se Museu Orgânico em 2019, quando a artesã tornou-se a primeira mulher homenageada pelo projeto.

Mestre Dinha é artista do Cariri Crédito: FABIANOJR/SESC/DIVULGAÇÃO

O intuito do espaço está alinhado com a proposta de Mestre Dinha: dar continuidade ao ofício e possibilitar que outras mulheres visualizem um futuro além da roça.

Conheça mais em: Rua São João, 308 - Vila Alta, Nova Olinda | (88) 99729-4103

Leia mais Xilogravura de Carlus Campos homenageia Espedito Seleiro na CasaCor Ceará 2025

Sobre o assunto Xilogravura de Carlus Campos homenageia Espedito Seleiro na CasaCor Ceará 2025

Centro Cultural Popular Mestre Noza



Alguns nomes são automaticamente associados ao Cariri. Mestre Noza, xilogravurista e escultor de imagens, dá nome ao casarão que hoje tem suas salas ocupadas pela artesanato cearense e nordestino.

São mais de 100 artesãos com trabalhos que vão do barro ao ferro, das fibras naturais ao material reciclado. A dica é conferir a programação do local antes de visitá-lo, já que também é palco de apresentações folclóricas, oficinas e palestras.

Escultura em madeira Mateo, produzida pelo Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/CeArt Ceará Escultura em madeira Favela, produzida pelo Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/CeArt Ceará

Conheça mais em: Instagram @mestrenoza | Rua São Luiz, 96 - Centro, Juazeiro | (88) 3511-3133

Casa das Rendeiras de Santana do Cariri



Antes de apreciar o resultado do trabalho da Casa das Rendeiras de Santana do Cariri, observe as ferramentas: ao invés de alfinetes, espinhos de mandacaru; a almofada de base é preenchida com palha de bananeira; e os bilros de macaúba. O processo minucioso cria o que a imaginação permitir.

Rendeiras de Santana do Cariri Crédito: Divulgação / Rendeiras de Santana do Cariri

Conheça mais em: Instagram @rendeiras_cariri | Rua José Augusto, 5 - Centro, Santana do Cariri | (88) 99914-2454

Leia mais Caminhos do Ceará: Escute o que dizem as rendeiras

Sobre o assunto Caminhos do Ceará: Escute o que dizem as rendeiras

Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero

Há mais de 30 anos, a Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero potencializa a economia solidária e criativa por meio de itens feitos manualmente a partir de materiais naturais.

Conheça mais em: Instagram @artesanatomaedasdores | Rua Padre Cícero, 210 - Centro, Juazeiro do Norte | (88) 98883-6437

Associação dos Artesãos Mãe das Dores e do Padre Cícero Crédito: Artesãos Mãe das Dores/divulgação

Ateliê dos Compadres



O que não falta no Cariri são espaços coletivos onde os artesãos despertam desejo. Um deles é o Ateliê dos Compadres.

Mestre Nil Morais está à frente do local, que reúne mais de 20 nomes que têm o Nordeste como inspiração. No acervo, predominam as peças de madeira - talhada, bruta, seca.

Peças Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte Crédito: Divulgação/Ateliê dos Compadres Nil Morais, Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte Crédito: Divulgação/Ateliê dos Compadres Cicero Ferreira, Ateliê dos Compadres, Juzeiro do Norte Crédito: Ateliê dos Compadres/divulgação

Conheça mais em: Instagram @ateliecompadres | Avenida Maria Letícia Leite Pereira, 4330 - Campo Alegre, Juazeiro do Norte | (88) 98829-0591

Leia mais Guia Vida&Arte CasaCor 2025 mescla design e artesanato atemporais