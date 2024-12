Na CasaCor Ceará, seis opções gastronômicas para aproveitar na visita

As arquitetas Juliana Hissa e Zaíra Mendes assinam o projeto que leva a identidade do gastrobar Moleskine à CasaCor ceará 2024 / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Do picolé ao drink, do café ao sofisticado jantar. A CasaCor Ceará também traz opções gastronômicas para quem quer vivenciar encontros regados a comes e bebes. Confira as opções: PARA APROVEITAR | Conheça roteiro gastronômico da CasaCor Ceará 2024



Bar Secreto ARD/Grupo Bar Secreto ARD/Grupo, na CasaCor Ceará 2024 Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Um cordel secular, uma música histórica. O ponto de partida do escritório Carlos Otávio Arquitetos vem de Pavão Misterioso, transformada em canção por Ednardo. A iluminação e a acústica automatizadas pensadas por Carlos e Mirella Barbosa convidam a ouvir composições acompanhadas de drinks. Praia de Iracema: VEJA 11 fatos que tornam o cenário da CasaCor Ceará 2024 um local único

Cachaçaria Água Ardente - Sebrae Ambiente Cachaçaria Água Ardente, da designer Kel Oliveira Crédito: Aurélio Alves/ O POVO A mesa central é um convite: explore, conheça e deguste a cultura da cachaça artesanal. Inspirada na história e geografia da Serra da Ibiapaba, a designer Kel Oliveira apresenta um espaço com cores quentes e iluminação indireta. LEIA TAMBÉM | Roteiro de engenhos de Viçosa: Os sabores da capital da cachaça



As texturas naturais deixam o ambiente acolhedor, assim como as pedras in natura. Moleskine Listening Bar As arquitetas Juliana Hissa e Zaíra Mendes assinam o projeto que leva a identidade do gastrobar Moleskine à CasaCor ceará 2024 Crédito: Aurélio Alves/ O POVO As arquitetas Juliana Hissa e Zaíra Mendes assinam o projeto que leva a identidade do gastrobar Moleskine, originalmente localizado no Meireles, para a Praia de Iracema.