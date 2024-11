Onde apreciar a natureza em Fortaleza? Leonardo Jales indica passeios

Sabiaguaba é um dos pontos recomendados pelo advogado e ambientalista Leonardo Jales Crédito: Arquivo pessoal

Onde encontrar rio e mar A Boca da Barra da Sabiaguaba é uma importante comunidade tradicional de Fortaleza, com uma das melhores praias do Ceará. Lá é o encontro do Rio Cocó com o oceano e está inserido dentro do nosso querido Parque do Cocó. Para conhecer a fundo a comunidade, é interessante falar com o Roniele Suira, um morador local que conhece tudo como a palma da mão e que organiza passeios fantásticos, como pela Gamboa da Dona Vilma, um manguezal encantado, que não dá vontade de ir embora. Leia mais Guia V&A: conheça 10 lugares para ver o pôr do sol no Ceará Sobre o assunto Guia V&A: conheça 10 lugares para ver o pôr do sol no Ceará