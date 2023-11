Gratuito: Espetáculo circense fala de sociedade e sobrevivência

A história de três ratinhos na luta pela sobrevivência é apresentada pela Companhia Itinerante de Malabares nesta quinta-feira, 29, às 17 horas, no Sesc Fortaleza. O espetáculo “Terra de quem rói”, uma obra circense gratuita, promete uma reflexão a partir de um fábula com os mais subalternos roedores da sociedade urbana, os ratos.

Através de uma dramaturgia simples e excêntrica o espetáculo é pautado em discussões sobre a nossa organização social, valendo-se da palhaçaria clássica e construindo uma dramaturgia em diálogo com as técnicas do malabarismo e da acrobacia. Pensado para o público de todas as idades, o trabalho contém muita diversão e pequenas doses de humor ácido, conforme explica o material de divulgação.



Sobre a companhia

Fundada em 2009, a Companhia Itinerante de Malabares atua na cidade de Fortaleza, realizando pesquisas na área do circo, buscando propor ideias de encontro a múltiplas linguagens artísticas, a partir de diálogos com o teatro, a dança, a música e as artes visuais. A companhia atua também em ações distintas no âmbito formativo e pedagógico, contribuindo com a difusão e fruição da linguagem através da realização de oficinas, workshops e encontros, assim como em projetos de formação continuada.

Terra de quem rói

Onde : Sesc Fortaleza (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)



: Sesc Fortaleza (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro) Quando : quinta-feira, 29, às 17 horas

: quinta-feira, 29, às 17 horas Gratuito

