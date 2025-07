"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" tem cenas pós-créditos? Saiba o que acontece

Com trama desconectada do universo principal, novo longa da Marvel Studios estreia hoje, 24, nos cinemas brasileiros. Saiba o que acontece nas cenas pós-créditos

O novo longa da Marvel Studios apresenta a família pioneira dos quadrinhos de super-heróis como um dos pilares da próxima fase do universo compartilhado. A seguir, saiba detalhes do filme e o que acontece nas cenas pós-créditos.

Ambientado em uma terra paralela desconectada do universo principal da franquia, “ Quarteto Fantástico: Primeiros Passos ” estreia nesta quinta-feira, 24, nos cinemas brasileiros.

Sem mostrar a origem do grupo, o longa os apresenta já como os heróis nacionalmente aclamados Mulher-Invisível, Senhor Fantástico, Tocha Humana e O Coisa.

Nessa nova iteração, Vanessa Kirby lidera a equipe como Sue Storm, enquanto Pedro Pascal é a outra metade do casal, Reed Richards. Além deles, Joseph Quinn (Stranger Things) e Ebon Moss-Bachrach interpretam respectivamente Johnny Storm e Ben Grimm.

A sinopse oficial diz que a família será forçada a equilibrar o papel de heróis com a força do vínculo familiar, tendo de defender a Terra de um deus espacial raivoso chamado Galactus (Ralph Ineson) e da sua seguidora enigmática, a Surfista Prateada (Julia Garner). Se o plano de Galactus de devorar todo o planeta e todos nele já não fosse mau o suficiente, de repente, torna-se muito pessoal.

O que acontece nas cenas pós-créditos de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”?

Com 1h55min de duração, “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” segue a tradição dos filmes da Marvel de fazer o público ficar na sala de cinema até o final. Isso porque a obra tem duas cenas pós-créditos, com uma delas se conectando com os futuros filmes da franquia.

A seguir, saiba o que acontece com spoilers:

Ao longo da trama, a equipe descobre que o recém-nascido de Sue Storm, nomeado de Franklin Richards, possui poderes cósmicos que estão sendo desejados pelo vilão Galactus.