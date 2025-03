Disney fecha seu canal infantil após sucessivas quedas na audiência na TV por assinatura

O público que acompanhava o Disney Channel registrou o encerramento das atividades do canal por assinatura neste sábado, 1. A companhia Walt Disney proprietária da emissora infantil, havia informado que também tiraria do ar as marcas Star Channel, Cinecanal, FX, Nat Geo, Baby TV e Disney Channel.

O canal se despediu do público com a exibição do 18° episódio da primeira temporada do desenho Phineas e Ferb. O sinal da rede foi encerrado no fim dos créditos da animação, quando o canal congelou a imagem com os nomes dos dubladores brasileiros da série.