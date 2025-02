'Respect': saiba tudo sobre o filme de Aretha Franklin no Cine BBB de hoje

Estrelada por Jennifer Hudson, a trama acompanha as três primeiras décadas da vida e carreira da rainha do R&B. Veja sinopse e mais sobre a produção.

'Respect: a história de Aretha Franklin’ é o filme que vai ao ar na TV Globo durante o Cine BBB desta quarta-feira, 26. Diego, Daniele e Maike já assistiram ao longa dentro do reality na tarde dessa segunda-feira, dia 24.

Estrelada por Jennifer Hudson, a trama acompanha as três primeiras décadas da vida e da carreira da rainha do R&B e do soul music. Veja sinopse, ficha técnica e mais sobre a produção.