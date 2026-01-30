‘Crepúsculo’ volta aos cinemas do Brasil em março

‘Crepúsculo’ volta aos cinemas do Brasil em marçoNova exibição de ‘Crepúsculo’ nos cinemas faz parte das comemorações dos 20 anos do lançamento no Brasil do primeiro livro da série de vampiros criada por Stephenie Meyer
Sucesso que conquistou fãs por todo o mundo e deu início à uma nova era da fantasia nos cinemas, “Crepúsculo” irá ganhar reexibição em breve. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 30, pela Paris Filmes, distribuidora do longa-metragem no Brasil.
“O fenômeno que marcou uma geração está de volta aos cinemas em reexibições comemorativas”, revelou a empresa em publicação nas redes sociais, junto a um pôster com imagem dos protagonistas: Bella Swan (interpretada por Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) e Jacob Black (Taylor Lautner).
A nova transmissão faz parte das comemorações dos 20 anos de lançamento no Brasil do livro homônimo que deu início à série literária escrita por Stephenie Meyer. Além de “Crepúsculo”, a autora norte-americana lançou as sequências “Lua Nova”, “Eclipse” e “Amanhecer”, que também ganharam versões cinematográficas.
O retorno de “Crepúsculo” aos cinemas está marcado para o dia 19 de março. Até o momento, não há informações sobre quais são as redes de cinema e cidades que vão exibir o longa-metragem.
A Paris Filmes não menciona se os outros filmes da franquia de vampiros também serão reexibidos nos cinemas.
Exibição comemorativa de ‘Crepúsculo’ nos cinemas
- Quando: 19 de março de 2026
- Onde: cinemas selecionados do Brasil
- Mais informações devem ser divulgadas em breve