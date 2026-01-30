‘Crepúsculo’ volta aos cinemas do Brasil em março

"Crepúsculo" terá nova exibição nos cinemas brasileiros em março / Crédito: Temple Hill/Summit Entertainment/Paris Filmes/Divulgação

Sucesso que conquistou fãs por todo o mundo e deu início à uma nova era da fantasia nos cinemas, “Crepúsculo” irá ganhar reexibição em breve. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 30, pela Paris Filmes, distribuidora do longa-metragem no Brasil. “O fenômeno que marcou uma geração está de volta aos cinemas em reexibições comemorativas”, revelou a empresa em publicação nas redes sociais, junto a um pôster com imagem dos protagonistas: Bella Swan (interpretada por Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) e Jacob Black (Taylor Lautner).

A nova transmissão faz parte das comemorações dos 20 anos de lançamento no Brasil do livro homônimo que deu início à série literária escrita por Stephenie Meyer. Além de “Crepúsculo”, a autora norte-americana lançou as sequências “Lua Nova”, “Eclipse” e “Amanhecer”, que também ganharam versões cinematográficas.

Leia também | Cinemas de Fortaleza têm ingressos a partir de R$ 10 em fevereiro O retorno de “Crepúsculo” aos cinemas está marcado para o dia 19 de março. Até o momento, não há informações sobre quais são as redes de cinema e cidades que vão exibir o longa-metragem. A Paris Filmes não menciona se os outros filmes da franquia de vampiros também serão reexibidos nos cinemas.