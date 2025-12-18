Confira 10 filmes para aquecer o coração neste fim de ano

Filme de 2018. 'Minha vida em marte' traz Mônica Martelli e Paulo Gustavo como protagonistas / Crédito: Divulgação/Paris Filmes

Fim de ano está chegando junto com a temporada de confraternizações, listas de desejos e promessas para o próximo ano, expetativas, reencontros e festas. É também tempo de partilhar, presentear e desejar boas energias e novidades para quem a gente gosta. Para quem está ligado ao cinema e à TV, são muitos filmes que falam dos bons sentimentos que desejamos especialmente nessa época. E nem precisa necessariamente ser filme de Natal, heim? Por isso, o Vida&Arte preparou uma lista de filmes que falam sobre esperança, mudança, amor e amizade, sem ter o Papai Noel como ator principal ou coadjuvante. Entre dramas, comédias e musicais, confira essa lista feita para aquecer o coração nesse finzinho de 2025. Aproveite!

O Diário de Bridget Jones Nesta hilariante comédia romântica, uma mulher solteira e bem-sucedida começa a registrar seus pensamentos e inseguranças em um diário e logo se torna o centro das atenções de dois homens. O filme lançado em 2002 se passa durante as festas de fim de ano e se tornou um queridinho das comédias românticas. Onde assistir: Disney+

Noite de Ano Novo O diretor e produtor Garry Marshall reúne um elenco estelar para celebrar as festas de fim de ano de 2011 com a comédia romântica "Noite de Ano Novo". O filme celebra o amor, a esperança, o perdão, às segundas chances e os recomeços, com histórias entrelaçadas que se desenrolam em meio à energia vibrante e promissora da cidade de Nova York na noite mais deslumbrante do ano. Onde assistir: HBO Max Os Penetras Às vésperas do Réveillon, desprezado pela ex-namorada, Beto tenta suicídio e é salvo pelo vigarista Marco Polo, que promete ajudar seu novo amigo a reatar com a amada. Mas quando Marco Polo conhece esta mulher, os planos mudam.

Malu Malu é uma atriz desempregada que vive das memórias de seu passado glorioso e divide uma casa em uma favela do Rio de Janeiro com sua mãe conservadora e tenta lidar com a relação tensa e desagradável que mantém com sua própria filha. Malu começa a explorar novas oportunidades de autoafirmação e recomeço, buscando reconectar-se com sua paixão pela atuação. O filme é uma jornada emocionante sobre resiliência, autodescoberta e a busca por uma identidade em meio ao caos familiar. Onde assistir: Globoplay

As Férias da Minha Vida A vendedora Georgia Byrd descobre que sofre de uma doença terminal e passa a refletir sobre a vida cheia de cuidados e precauções excessivas que sempre levou. Ela decide abandonar tudo e viajar para a Europa, onde vive como uma milionária em um hotel de luxo. Com muito alto-astral, Georgia encanta todo mundo que a conhece, como o famoso chef Didier. A única coisa que falta na sua vida é Sean Matthews, o homem que ela sempre amou.

Onde assistir: Mercado Livre Meia-noite em Paris Gil Pender é um jovem escritor em busca da fama. De férias em Paris com sua noiva, a magia da cidade envolve Gil, que está apaixonado pela capital e sonha com uma vida diferente. Depois da meia-noite, a realidade se transforma surpreendentemente e o jovem vive experiências emocionantes com grandes personalidades da arte e intelectuais. Onde assistir: Prime Video Pequena Miss Sunshine Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai desenvolveu um método de auto-ajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, a desajeitada Olive, é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para atravessar o país numa kombi amarela enferrujada. Onde assistir: Disney+ O Som do Silêncio Ruben, um baterista de metal, começa a perder a audição. Quando um médico lhe diz que seu quadro vai piorar, ele pensa que sua carreira e sua vida acabaram. Sua namorada, Lou, o interna em uma clínica de reabilitação para surdos, na esperança de evitar uma recaída e ajudá-lo a se adaptar à sua nova vida. Após ser acolhido e aceito como é, Ruben precisa escolher entre sua nova realidade e a vida que conhecia.