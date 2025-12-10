Cinema: inscrições abertas para mostra sul-americana de viés socioambiental

Filme "Okja" usa ficção para falar sobre relação entre humanos, animais e o meio ambiente / Crédito: Netflix/Reprodução

As inscrições para a primeira edição do Animalia Fest estão abertas até 15 de janeiro. O festival de audiovisual inicia em março de 2026 com o objetivo de abordar a relação entre seres humanos, animais e os impactos socioambientais disso. Iniciativa da OSC Ecofalante, o evento recebe obras nacionais e internacionais finalizadas a partir de 2020, de qualquer gênero e duração.

No site da Ecofalante, a entidade se define como "uma OSC que atua nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade. Produzimos filmes, documentários e programas de televisão de caráter cultural, educativo e socioambiental. Damos consultorias a projetos nessas áreas. Fazemos formação de professores, exibições e debates em escolas, universidades e aparelhos culturais". Leia também | Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir aos filmes e séries indicados

As inscrições são gratuitas para produções nacionais. Podem ser feitas on-line, no mesmo endereço no qual está o regulamento. As inscrições para obras internacionais devem ser feitas na plataforma FilmFreeway. A programação do evento é diversa, com sessões infantis, clássicos contemporâneos, além de debates temáticos com especialistas. O festival também contará com júri popular para escolher o melhor filme.

A atuação da Ecofalante A Ecofalante, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, tem mais de 20 anos de atuação e foi criada com o objetivo de "trabalhar em projetos que contribuíssem para o desenvolvimento sustentável do planeta por meio da educação e da cultura". "Nosso trabalho é desenvolvido através de leis de incentivo, e por meio de uma rede de parcerias com instituições que atuam nas áreas de meio ambiente, educação, cultura e mídia", explica a instituição em material divulgado no site oficial.