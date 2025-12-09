Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conceição Evaristo participa de filme sobre Carolina Maria de Jesus

Conceição Evaristo participa de filme sobre Carolina Maria de Jesus

As escritoras Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e Fernanda Felisberto interpretam moradoras do Canindé na adaptação de "Quarto de Despejo"
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filme “Carolina – Quarto de Despejo” ganhou um reforço simbólico em suas gravações no Rio de Janeiro: Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e Fernanda Felisberto participaram das filmagens interpretando moradoras da comunidade que recorrem à ajuda de Carolina Maria de Jesus, vivida pela atriz Maria Gal.

A presença das três escritoras, reconhecidas por suas contribuições à literatura brasileira contemporânea, reforça a dimensão histórica e afetiva da obra.

Leia Também | Selton Mello se emociona ao ser homenageado na CCXP25

A cena em que elas aparecem estabelece um diálogo direto com o clássico filme “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles.

Assim como Dora, personagem de Fernanda Montenegro, escrevia cartas para quem não sabia ler, Carolina realiza, no longa, o preenchimento de fichas de despejo para moradores do Canindé, gesto que evidencia sua função social dentro da comunidade e sua sensibilidade diante das injustiças que testemunhava.

A produção reúne um elenco numeroso, que inclui Raphael Logam, Clayton Nascimento, Liza Del Dala, Carla Cristina Cardoso, Ju Colombo, Caio Manhante, Jack Berraquero, Fabio Assunção, Alan Rocha, Thawan Lucas e outros nomes.

Dirigido por Jefferson De, o filme tem roteiro assinado por Maíra Oliveira e produção de Clélia Bessa.

Baseado no livro “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicado em 1960, o longa parte dos registros diários de Carolina Maria de Jesus, escritos com apenas dois anos de escolaridade formal.

Sua narrativa transformou o País ao expor - com força literária e sensibilidade - a fome, o racismo e a desigualdade vividos pela autora. A obra se tornou um fenômeno editorial, ultrapassando três milhões de exemplares vendidos e sendo traduzida para 14 idiomas.

Apesar do avanço nas filmagens, a produção ainda não tem data de estreia definida.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar