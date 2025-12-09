Conceição Evaristo participa de filme sobre Carolina Maria de Jesus

Filme de Carolina Maria de Jesus reúne grandes escritoras / Crédito: Marianna Viana/ Divulgação

O filme “Carolina – Quarto de Despejo” ganhou um reforço simbólico em suas gravações no Rio de Janeiro: Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e Fernanda Felisberto participaram das filmagens interpretando moradoras da comunidade que recorrem à ajuda de Carolina Maria de Jesus, vivida pela atriz Maria Gal. A presença das três escritoras, reconhecidas por suas contribuições à literatura brasileira contemporânea, reforça a dimensão histórica e afetiva da obra.

Leia Também | Selton Mello se emociona ao ser homenageado na CCXP25 A cena em que elas aparecem estabelece um diálogo direto com o clássico filme “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles. Assim como Dora, personagem de Fernanda Montenegro, escrevia cartas para quem não sabia ler, Carolina realiza, no longa, o preenchimento de fichas de despejo para moradores do Canindé, gesto que evidencia sua função social dentro da comunidade e sua sensibilidade diante das injustiças que testemunhava. A produção reúne um elenco numeroso, que inclui Raphael Logam, Clayton Nascimento, Liza Del Dala, Carla Cristina Cardoso, Ju Colombo, Caio Manhante, Jack Berraquero, Fabio Assunção, Alan Rocha, Thawan Lucas e outros nomes.